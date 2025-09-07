Akıllı telefon dünyasının önemli markalarından biri olan Xiaomi, yeni Xiaomi 15T serisiyle teknoloji gündemine bomba gibi düştü. Serinin amiral gemisi akıllı telefon modelleri, resmi tanıtımları yapılmadan tüm özellikleri ve tasarımlarıyla sızdırıldı. Her iki cihaz da bir dizi ortak özelliğe sahipken, donanım ve malzeme kalitesi gibi kritik noktalarda birbirlerinden ayrışıyor. Özellikle kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen ekran teknolojisi, kamera performansı ve işlemci gücü gibi alanlarda gözle görülür farklar bulunuyor.

Sızıntılara göre, Xiaomi 15T serisinin tasarımında dikkat çekici bir ayrım söz konusu. Standart Xiaomi 15T modelinde dayanıklı bir plastik çerçeve kullanılırken, Pro versiyonunda daha üst düzey bir his veren metal bir çerçeve tercih edilmiş. Bu farklılık, cihazın ağırlığını da etkiliyor. Xiaomi 15T, 194 gram ile daha hafif bir yapıya sahipken, Pro modeli 210 gram ağırlığıyla daha sağlam bir duruş sergiliyor. Her iki model de suya ve toza karşı dayanıklılık sağlayan IP68 sertifikasına sahip.

Ekran tarafında ise her iki telefon da 6,83 inç büyüklüğünde, 2772 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED paneller kullanıyor. Her iki ekranda da 3.200 nit’e kadar parlaklık, HDR10+ ve Dolby Vision desteği bulunuyor. Ancak, yenileme hızı Pro modelini öne çıkarıyor. Xiaomi 15T Pro, 144 Hz’e kadar çıkabilirken, standart Xiaomi 15T modeli 120 Hz ile sınırlandırılmış. Ekran koruması için ise her iki modelde de Corning’in yeni Gorilla Glass 7i cam teknolojisi tercih edilmiş.

Performans tarafında, Xiaomi 15T serisi iki farklı MediaTek işlemcisiyle geliyor. Standart Xiaomi 15T modelinde Dimensity 8400 Ultra kullanılırken, Pro modelinde Dimensity 9400+ işlemcisi bulunuyor. Yapay zeka destekli bu güçlü yonga setleri, cihazların çoklu görev performansını ve oyun deneyimini üst seviyeye taşıyor. Depolama ve bellek seçenekleri ise her iki modelde de 12 GB RAM ile 256 GB veya 512 GB dahili depolama alanı şeklinde sunuluyor.

Kamera özellikleri de iki model arasındaki en belirgin farklılıklardan biri. Xiaomi 15T Pro, Leica iş birliğiyle geliştirilmiş OIS destekli 50 MP Light Fusion 900 ana sensör, 50 MP 5x telefoto ve 12 MP ultra geniş açılı lens içeren üçlü bir kamera kurulumuna sahip. Standart Xiaomi 15T ise 50 MP Light Fusion 800 ana sensör, OIS desteği olmayan 2x zoom özellikli bir kamera ve aynı 12 MP ultra geniş açılı lens ile geliyor. Ön kamera ise her iki modelde de 120 derecelik geniş açılı 32 MP çözünürlüğünde bir sensörden oluşuyor.

Batarya ömrü konusunda ise her iki cihazda da 5.500 mAh’lik bir pil kapasitesi mevcut. Şarj hızları ise farklılık gösteriyor. Xiaomi 15T modeli 67W hızlı şarjı desteklerken, Pro versiyonu 90W gibi daha yüksek bir hız sunuyor. Ancak, sızıntılara göre her iki modelin kutusundan şarj cihazı çıkmayacak. Fiyatlandırma açısından bakıldığında, Xiaomi 15T‘nin 649 Euro, Xiaomi 15T Pro’nun ise 799 Euro başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor.

