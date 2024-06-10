Android tutkunlarının merakla beklediği Xiaomi 15 Pro’nun kamera özellikleri, Weibo üzerinden yapılan bir sızıntıyla ortaya çıktı. Xiaomi’nin amiral gemisi telefonları arasında yer alacak olan Xiaomi 15 Pro, etkileyici kamera teknolojileri ve yüksek performans özellikleri ile dikkat çekiyor.

İçindekiler Xiaomi 15 Pro kamerası fena olacak

Xiaomi 15 Pro kamerası fena olacak

Xiaomi 15 Pro, arka tarafında 50 MP çözünürlüğe sahip üç adet kamera sunacak. Bu kameralar arasında ana sensör olarak OV50K, telefoto kamera için ise IMX882 kullanılacak. OV50K sensörünün 1 inç boyutunda olması bekleniyor. Bu, Xiaomi 14 Pro’nun 1/1,31 inç boyutundaki sensöründen daha büyük bir sensör demek. Daha büyük sensör boyutu, genellikle daha iyi düşük ışık performansı ve daha geniş dinamik aralık sunuyor.

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OV50K sensörünün ayrıntıları henüz tam olarak bilinmiyor, ancak bu sensörün yüksek dinamik aralık (HDR) performansı ile dikkat çekeceği belirtiliyor. Üretici, OV50K’nın sınıfının en iyisi tekli sensörü sağlamak için yanal taşma entegrasyon kapasitörlerinin (LOFIC) yeteneklerinden yararlandığını ve bu sayede aydınlatma koşullarından bağımsız olarak yüksek dinamik aralık sağladığını belirtiyor. Standart modda bile insan gözü seviyesinde HDR elde edilebileceği söyleniyor.

Telefoto kamera olarak kullanılacak IMX882 sensörü, dijital yakınlaştırma sırasında OV64b sensörüne göre daha düşük bir performans sergiliyor. Ancak, IMX882’nin güç tüketiminin oldukça düşük olduğu belirtiliyor. Xiaomi 14 Pro’nun telefoto kamerasında kullanılan Samsung ISOCELL JN1 sensörüne kıyasla yeni sensörün performansının daha iyi olduğu bildiriliyor. Telefoto lensin diyafram açıklığı da görüntü kalitesinde önemli bir rol oynayacak.

Sızan bilgilere göre, Xiaomi 15 Pro’nun sol üst köşede kare şeklinde bir kamera modülüne sahip olması bekleniyor. Flaş, kamera adasının dışına yerleştirilecek, muhtemelen alan yetersizliğinden dolayı. Ayrıca, sensörlerin önünde geliştirilmiş lensler kullanılabilir, bu da genel görüntü kalitesini artırabilir.

Xiaomi 15 Pro’nun ön tarafında 2K çözünürlüğe sahip mikro kavisli bir ekran bulunacak. Bu ekran, yüksek çözünürlüğü ve kavisli yapısıyla görsel deneyimi üst seviyeye taşıyacak. Telefon, gücünü Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinden alacak. Bu işlemci, yüksek performans ve enerji verimliliği ile kullanıcıların beklentilerini karşılayacak.

Xiaomi 15 Pro’nun ekim ayı ortasında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefonun çıkış tarihi yaklaştıkça daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır. Xiaomi’nin bu yeni amiral gemisi modeli, kamera yetenekleri, ekran kalitesi ve güçlü donanımı ile dikkat çekiyor.