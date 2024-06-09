iPhone karanlık mod çok daha kapsamlı olacak. Konuyla ilgili birden fazla kaynağa göre iOS 18, Karanlık Modu iPhone’un Ana Ekranına etkin bir şekilde genişletecek. iOS 13 ile tanıtılan iPhone Karanlık Mod, açıldığında yerleşik Apple uygulamalarına ve sistem öğelerine koyu bir renk düzeni getiriyordu. iOS 18’den itibaren, Apple uygulamalarına ait uygulama simgeleri de Karanlık Mod açıkken Ana Ekran’da koyu bir renk tonuna sahip olacak.

İçindekiler iOS 18 ile iPhone Karanlık Mod Ana Ekrana Geliyor

iOS 18 ile iPhone Karanlık Mod Ana Ekrana Geliyor

Apple hakkındaki isabetli analizleriyle tanıdığımız Bloomberg’den Mark Gurman’ın bildirdiğine göre, iOS 18 kullanıcıların uygulama simgelerinin renklerini değiştirmesine olanak tanıyacak. Bu yeni özellik, Karanlık Mod ile daha uyumlu bir Ana Ekran deneyimi sunmayı hedefliyor. Apple, Pazartesi günü gerçekleşecek olan WWDC açılış konuşmasında iOS 18’i tanıtacak. Biz de yarın gerçekleşecek etkinlikte nelerin değişeceğini öğreneceğiz.

İlk iOS 18 beta sürümünün, açılış konuşmasının hemen ardından Apple Geliştirici Programı üyelerine sunulması bekleniyor. Güncellemenin genel kullanıma ise Eylül ayında sunulacağı öngörülüyor. iPhone Karanlık Mod‘un Ana Ekran’a genişletilmesi, kullanıcı deneyimini daha da geliştirecek ve görsel uyumu artıracak bir yenilik olarak dikkat çekiyor.

iOS 18 ile birlikte gelecek olan bu yenilikler, iPhone kullanıcılarının cihazlarını kişiselleştirme ve özelleştirme imkanlarını artıracak. Özellikle, gece kullanımı sırasında göz yorgunluğunu azaltacak olan iPhone Karanlık Mod özelliğinin Ana Ekran’a uygulanması, kullanıcılar tarafından olumlu karşılanacak gibi görünüyor.

WWDC’de yapılacak diğer duyurularla birlikte, iOS 18’in getireceği yenilikler teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Apple, kullanıcılarına sunduğu bu yeni özelliklerle, iPhone deneyimini daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Estetik yeniliklerin yanısıra, iOS 18 yapay zeka özellikleri de teknoloji sektörünü hareketlendirecek gibi duruyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni özellikler nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!