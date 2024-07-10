Xiaomi’nin amiral gemisi serisinin bir diğer üyesi olan Xiaomi 15 Pro’ya dair teknik özellikler sızdırıldı. Ekim ayında tanıtılması beklenen Xiaomi 15 Pro, Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi ile dikkat çekiyor. İşte Xiaomi 15 Pro hakkında bilmeniz gereken detaylar.

Xiaomi 15 Pro: Büyük ekranlı amiral gemisi

Xiaomi 15 Pro, 6,73 inç mikro ekranlı OLED panel ile gelecek. Bu ekran, dört tarafı kavisli ve 2K çözünürlüğe sahip olacak. 120Hz yenileme hızı ve HBM’de (yüksek parlaklık modu) 1400 nit’e kadar parlaklık sunacak olan bu ekran, kullanıcılara mükemmel bir görsel deneyim sunacak.

Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi ile donatılacak olan 15 Pro, LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama teknolojisi ile birlikte gelecek. Cihaz, 5.400mAh batarya kapasitesine sahip olacak ve 120W kablolu, 80W kablosuz şarj desteği sunacak. Bu sayede, uzun süreli kullanım ve hızlı şarj imkanı sağlayacak.

Kamera konusunda da iddialı olan 15 Pro, 32 megapiksellik ön kamera ile yüksek kaliteli selfie ve video görüşmeleri sunacak. Arka tarafta ise 50 megapiksel OmniVision OV50N birincil kamera, 50 megapiksel Samsung JN1 ultra geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırma sunan 50 megapiksel periskop telefoto kamera bulunacak. Bu kameralar, kullanıcıların profesyonel düzeyde fotoğraf ve video çekmelerini sağlayacak.

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15 Pro, IP68 derecesi, 5.5G bağlantı, çift hoparlör ve IR blaster gibi özelliklerle gelecek. Ayrıca, x ekseni doğrusal motor ve ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü ile donatılacak. Tüm bu özellikler, Xiaomi 15 Pro’nun kullanıcılarına üstün bir performans ve kullanım deneyimi sunmayı hedeflediğini gösteriyor.