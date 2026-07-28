Bavyeralı otomotiv devi BMW Group, Macaristan’ın Debrecen şehrinde sıfırdan inşa ettiği dev üretim tesisinde tarihi bir başarıya imza attı. Markanın tamamen yeni nesil elektrikli araç mimarisi Neue Klasse‘nin ilk seri üretim temsilcisi olan BMW iX3, seri üretime başlamasının üzerinden sadece 9 ay geçmesine rağmen 50.000 adetlik üretim barajını geride bıraktı.

Bu rakam, BMW Group’un küresel üretim ağındaki tüm yeni kurulan fabrikaları arasında şimdiye kadar ulaşılan en hızlı üretim ivmelenmesi (ramp-up) olarak kayıtlara geçti.

Yoğun Talep Nedeniyle İkinci Vardiya Öne Çekildi

Elektrikli SUV pazarına güçlü bir giriş yapan yeni iX3’e yönelik yüksek küresel talep, fabrika yönetimini planlanan takvimin dışına çıkmaya yöneltti:

Süreç Nasıl Hızlandı? Orijinal plana göre daha ileri bir tarihte devreye girmesi beklenen ikinci üretim vardiyası , gelen yoğun siparişlerin ardından Şubat 2026’da erkenden başlatıldı.

100 Bin Sipariş Eşiği Kapıda: Piyasaya çıktığı günden bu yana yoğun ilgi gören iX3 modeli için şirketin toplam sipariş sayısında yakında 100.000 adetlik kritik eşiği geçeceği bildirildi.

Yöneticilerden İddialı Açıklamalar

Tarihi milat vesilesiyle BMW Group üst düzey yönetiminden yapılan resmi açıklamalarda şu ifadeler öne çıktı:

Raymond Wittmann (BMW AG Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi): “50.000’inci BMW iX3, Debrecen’deki fabrikamızın gücünü ve kapasitesini net bir şekilde ortaya koyuyor. Daha önce yeni bir fabrikada hiç bu kadar kısa sürede bu kadar çok araç üretmemiştik. Bu dönüm noktası, olağanüstü bir takım çalışmasının sonucudur.”

Hans-Peter Kemser (BMW Group Debrecen Fabrikası Başkanı ve CEO’su): “50.000’inci aracın üretilmesi ekibimizin adanmışlığını ve uzmanlığını yansıtıyor. Seri üretilen ilk Neue Klasse modeline ev sahipliği yapan Debrecen Fabrikası, BMW Group’un küresel üretim ağının geleceğini şekillendirmeye yardımcı oluyor.”

Debrecen’in Deneyimi 2027’ye Kadar Tanıtılacak 40 Yeni Modele Işık Tutacak

Sıfırdan inşa edilen Debrecen tesisi, yalnızca araç üretmekle kalmıyor; aynı zamanda BMW’nin küresel ölçekteki diğer tesisleri için de bir teknoloji ve üretim laboratuvarı rolü üstleniyor.

Şirket, 2027 yılının sonuna kadar pazara sunacağı 40 yeni veya güncellenmiş modelin lansman süreçlerinde, Debrecen’de elde edilen bu hızlı ve kaliteli üretim veri birikiminden faydalanacak. Tesisler arasındaki dijital veri paylaşımı sayesinde, yeni üretim hatlarındaki olası kalite sapmaları veya aksaklıklar daha yaşanmadan önlenecek.

Neue Klasse Mimarisi ve Debrecen’in Önemi

Debrecen Fabrikası, BMW iFACTORY konsepti çerçevesinde tamamen dijitalleşme, yüksek verimlilik ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle sıfırdan tasarlandı. Mevcut bir hattı dönüştürmek yerine sıfırdan kurulan bu tesiste üretilen yeni iX3; 800V batarya mimarisi, yüksek menzil değerleri ve yeni nesil kokpit teknolojileriyle BMW’nin elektrikli geleceğinin en önemli taşıyıcı kolonu konumunda yer alıyor.