Samsung Android 15 için kolları sıvadı. Samsung, kullanıcılarına sunduğu One UI arayüzü ile her yeni sürümde sorunsuz entegrasyon ve gelişmiş özellikler sunmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda, Samsung’un bir süredir Galaxy S24 için Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi üzerinde çalıştığı biliniyor ve son sızıntılar, bu güncellemenin dahili testlerinin devam ettiğini ortaya koyuyor. Şimdi ise Samsung Android 15 güncellemesi için yeni bilgiler geldi. Galaxy S24 Plus Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi alıyor.

Samsung Android 15 Tabanlı One UI 7 ile Çok Konuşulacak, Galaxy S24 Plus Android 15 Geliyor!

Samsung Android 15 güncellemesi için yeni bilgiler geldi. Önceki raporlar, Samsung’un Galaxy S24 serisi için Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini dahili olarak test ettiğini öne sürse de, geliştirme süreci hakkında sınırlı bilgiye sahiptik.

Ancak, tanınmış sızıntı kaynağı Tarun Vats’ın X üzerinden paylaştığı son sızıntılar, S24 Plus’ın Geekbench sonuçlarında Android 15 tabanlı One UI 7 çalıştırırken görüldüğünü doğruladı. Bu gelişme, kullanıcılar için heyecan verici yeniliklerin yolda olduğunun bir işareti olarak değerlendiriliyor. Samsung Android 15 için somut adımlar atıyor.

Sızıntıda paylaşılan Geekbench platformunun ekran görüntüsü, Galaxy S24 Plus’ın 2114 tek çekirdek ve 6616 çoklu çekirdek puanlarına ulaştığını gösterdi. Bu yüksek puanlar, Samsung’un yeni geliştirmeler üzerinde çalıştığını ve cihazın performans yeteneklerini artırdığını ortaya koyuyor. Elbette bu karşılaştırma puanlarının One UI 7’nin erken bir sürümüne dayandığını ve nihai sürümde performansın daha da iyileşebileceğini belirtmek önemli.

Samsung’un Galaxy S24 serisi, Ağustos ayında yayınlanması beklenen One UI 7 beta güncellemesini alacak ilk modeller olacak. Ancak, bu güncellemeyi hangi diğer modellerin alacağı henüz netlik kazanmış değil. Mevcut raporlar, yalnızca sınırlı sayıda modelin yeni sürümü alacağını öne sürüyor, bu nedenle diğer kullanıcılar için biraz daha beklemek gerekecek.

Samsung Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini, Samsung’un 10 Temmuz’daki Unpacked etkinliğinde görebiliriz. Bu güncelleme, daha sonra selef modeller ve diğer seçili cihazlar için de kullanıma sunulacak. Ayrıca, One UI 7’nin gelişmiş Galaxy AI yetenekleriyle donatılacağı ve Samsung’un bu yeni AI özelliklerini tam olarak entegre edebilmek için yayınlanma süresini uzatabileceği de gelen haberler arasında.

One UI 7 güncellemesinin, kullanıcı deneyimini daha da geliştirecek bazı yenilikçi özellikler getirmesi bekleniyor. Örneğin, uygulama kilidi veya uygulama çekmecesindeki dikey hizalama gibi kullanıcıların sıkça talep ettiği özellikler bu güncelleme ile gelebilir. Klasik yatay uygulama çekmecesi hizalamasının kaldırılması da bu yeniliklerden biri olabilir.

Samsung’un genel güncelleme modelini takip ederse, One UI 7.0’ın 3 Ekim 2024’teki Samsung Geliştirici Konferansı’nda resmi olarak duyurulması bekleniyor. Bu tarih, Samsung’un en son teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri kullanıcılarına sunma misyonunu sürdürdüğünü bir kez daha kanıtlayacaktır.

Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi ile kullanıcılarına daha gelişmiş bir deneyim sunmayı vaat ediyor. Özellikle Galaxy S24 serisi kullanıcıları için bu güncelleme, cihazlarının performansını ve işlevselliğini önemli ölçüde artıracak yeniliklerle dolu olacak. Gelişmeleri yakından takip eden kullanıcılar, bu heyecan verici güncellemeyi sabırsızlıkla bekliyor.