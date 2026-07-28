Evcil dostlarımızın günlük bakımını tekil cihazlar yerine birbiriyle entegre çalışan akıllı paketlerle yönetmek, evdeki hijyen ve düzeni çok daha verimli kılıyor. EVOFONE güvencesiyle sunulan Petkit akıllı bakım ürünleri; mama kabı, su pınarı, otomatik tuvalet ve bakım aksesuarlarını bir araya getiren özel kombinasyonlarla evcil hayvan sahiplerine bütünleşik bir ekosistem sunuyor.

Öne Çıkan Akıllı Paket ve Kombinasyonlar

Hijyen Odaklı Tuvalet Setleri: Pura Max 2 ve Purobot serisi akıllı kedi tuvaletlerinin ikili paketleri, özellikle birden fazla kedi bulunan evlerde koku ve hijyen yönetimini tamamen otomatize ediyor.

Akıllı Beslenme ve Hidrasyon: Yumshare kameralı mama kapları ve Eversweet serisi su pınarlarından oluşan setler, evde olunmayan anlarda dahi öğün takibi yapılmasına ve su tazeliğinin uzaktan kontrol edilmesine imkan tanıyor.

Profesyonel Bakım Aksesuarları: Tüy toplama tarakları, LED ışıklı tırnak makasları, özel koku giderici spreyler ve tuvalet sarf malzemelerinden oluşan yardımcı setler genel bakım rutinini kolaylaştırıyor.

Vade Farksız Taksit ve Fiyat Avantajları

Evcil hayvanların yaşam kalitesini yükselten bu akıllı setler, EVOFONE.com üzerinde dikkat çeken fırsatlarla sunuluyor:

%35’e varan indirim oranları,

Tüm ödeme işlemlerinde geçerli vade farksız 5 taksit imkanı.

EVOFONE Distribütörlük ve Teknik Servis Güvencesi

Kesintisiz çalışması gereken hassas akıllı sistemler olan Petkit ürünleri, EVOFONE’un satış sonrası uzman teknik servis altyapısı ve orijinal yedek parça desteğiyle güvence altına alınıyor.