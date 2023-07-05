Xiaomi bir süredir yazılımsal sorunlarını çözmeye çalışıyor. Bu bağlamda MIUI 12.5, MIUI 13 ve MIUI 14 güncellemelerini yayınlayan Xiaomi şimdi de MIUI 15 üzerinde çalışıyor. Detaylara bakalım.

Digital Chat Station tarafından yapılan bir sızıntıya göre Xiaomi’nin yeni güncellemesi olacak olan MIUI 15, Xiaomi 14 ve Redmi Note 13 serilerine önceden yüklü olarak gelecek.

İlginizi çekebilir: Xiaomi 13T Pro Geliyor!

Xiaomi uzunca bir süredir Xiaomi 14 üzerinde çalışıyor. Akıllı telefon hakkında birçok sızıntı yapıldı. Xiaomi’nin yeni amiral gemisi serisi olacak olan Xiaomi 14’ün 2023 yılının son çeyreğine doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor. Tabii küresel pazara ve Türkiye pazarına gelmesi biraz daha uzun sürebilir.

Bir Önceki Nesil: Xiaomi 13

6.36 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli AMOLED ekran

Çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2 4nm Mobil Platform

Adreno 740 GPU Sekiz

128GB / 256GB / 512GB UFS 4.0 depolama alanı

8GB / 12GB LPPDDR5x RAM

1/ 1.49′′ Sony IMX800 sensörlü 50MP arka kamera, f/1.8 diyafram açıklığı, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12MP 120 ° ultra geniş açılı lens, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 10MP 3.2X telefoto kamera

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 32MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör

USB Type-C ses, Yüksek Çözünürlüklü ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos

Boyutlar: 152.8×71.5×7.98mm (cam) / 8.1mm (deri); Ağırlık: 189g (cam) / 185g (deri)

Toz ve su geçirmez (IP68)

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 balta, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC

67W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz şarj, 10W kablosuz şarj ile 4500mAh (Tipik) pil