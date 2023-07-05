Amiral gemisi pazarında söz sahibi olmayan Xiaomi için yılın ikinci amiral gemisi serisi zamanı geldi. Bu zamanlar artık Xiaomi’nin T serilerinin sızıntılarının yapıldığı zamanlar. Bu bağlamda bugün Xiaomi 13T Pro, IMDA sertifikasını alırken görüntülendi. Detaylara bakalım.

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Çinli teknoloji devi, Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro’yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Xiaomi 13T Pro, 23078PND5G model numarası ile IMDA sertifikasyon sitesinde görüntülendi. Listeye göre Xiaomi 13T Pro; Bluetooth, NFC ve Wi-Fi bağlantı özelliklerine sahip olacak. Bunlar çok sürpriz bilgiler değil ancak IMDA sertifikasının yayınlanması demek akıllı telefonun yakın zamanda piyasaya sürülmesi demek.

*Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition

Xiaomi 13T Pro’nun kaputunun altında MediaTek Dimensity 9200 yonga seti olacağı söyleniyor. Bu yonga seti akıllı telefon pazarında oldukça ses getiren ve güçlü bir yonga seti olarak karşımıza çıkıyor. MediaTek Dimensity 9200 yonga setini daha önce Vivo X90 ve Vivo X90 Pro’da da görmüştük. Xiaomi 13T Pro’nun ne zaman satışa sunulacağı, ülkemize gelip gelmeyeceği, gelirse de fiyatının ne olacağı gibi bilgiler henüz karanlık. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız.

Xiaomi amiral gemisi seviyesinde adımlar atmaya devam ediyor. Bakalım rakipleri Oppo, Vivo, Realme, Samsung gibi diğer markalar bu durum karşısında nasıl bir yol izleyecek?