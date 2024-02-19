Xiaomi’nin merakla beklenen akıllı telefonu Xiaomi 14 Ultra’ya dair yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Son render görüntüleri ve fiyat bilgileri, telefonun ne kadar iddialı olduğunu ve kullanıcılara neler sunacağını gözler önüne seriyor.

Öncelikle, Xiaomi 14 Ultra’nın özelliklerine bir göz atalım. Telefon, üçlü arka kamera kurulumuyla dikkat çekiyor. 50MP çözünürlüğe sahip bu kameralar, farklı diyafram açıklıklarına sahip olacak. Ana kamera için f/1,6, ultra geniş açılı kamera için f/1,8 ve periskop kameralar için f/3,0 diyafram açıklığı öngörülüyor. Tüm kameraların 50 MP sensörlere sahip olması bekleniyor.

Öte yandan, kamera sensörleri hakkında kesin bilgiler henüz ortaya çıkmış değil. Ancak, daha önceki söylentiler Sony Lytia LYT-900 sensörünü ana kamera için ve diğer üç kamera için ise Sony IMX858 sensörünü işaret ediyordu.

Telefonun ağırlığı ve kalınlığı da dikkat çekici. Xiaomi 14 Ultra, önceki modeline kıyasla biraz daha hafif ancak biraz daha kalın görünüyor. Bu modelde 220 gram ağırlık ve 9,2 mm kalınlık (kamera çıkıntısı olmadan) öne çıkıyor. Ancak, bu ekstra kalınlığın daha büyük bir 5300mAh bataryaya sahip olmasıyla dengelendiği belirtiliyor.

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Bununla birlikte, Xiaomi 14 Ultra’nın özellikleri arasında IP68 su ve toz geçirmezlik sertifikası, yüksek parlaklık sunan 6,73 inçlik 2K OLED LTPO ekran, güçlü Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, 16 GB’a kadar RAM, 90W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj gibi etkileyici özellikler bulunuyor.

Öte yandan, Xiaomi 14 Ultra’nın tasarımında da bazı yenilikler var. Telefonun sırt kısmının vegan deri malzemeden yapıldığı ve alüminyum çerçeveye sahip olduğu belirtiliyor. Ancak, bazı söylentilere göre, Xiaomi 14 Ultra’nın titanyum çerçeveli özel bir sürümü de olabilir.

Sonuç olarak, Xiaomi 14 Ultra’nın piyasaya sürülmesiyle birlikte akıllı telefon dünyasında büyük bir heyecan yaratması bekleniyor. Fiyatı ve özellikleriyle dikkat çeken bu cihaz, kullanıcıların beklentilerini karşılayacak gibi görünüyor.

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Xiaomi 14 Ultra özellikleri