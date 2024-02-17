Merakla beklenen uygun fiyatlı iPhone modeli iPhone SE 4 hakkında yepyeni gelişmeler var. Kore’den gelen yeni bir rapor, Apple’ın 2025’te piyasaya sürmeyi planladığı yeni iPhone SE modelinin heyecan verici detaylarını ortaya koyuyor. İşte iPhone SE 4 özellikleri ve çıkış tarihi.

İçindekiler iPhone SE 4 Özellikleri ve Çıkış Tarihi Sızdırıldı

iPhone SE 4 Özellikleri ve Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Apple, uygun fiyatlı iPhone SE serisini güncellemeye hazırlanıyor. 2022 ve 2020’de piyasaya sürülen önceki modellerin ardından, şirketin bir sonraki sürümü 2025’te piyasaya sürmesi bekleniyor. Yani bu haberle bearber iPhone SE 4 ne zaman çıkacak diye soranlar cevap almış oldu. Yeni iPhone SE bir sonraki yıl bizlerle olacak.

iPhone SE’lerde en önemli eksik ekran kasa oranı ve eski tip IPS LCD ekranlardı. iPhone 6 tasarımını yaşatan iPhone SE 3. Nesil‘den sonra, yeni SE modeli farklı bir tasarıma geçecek. Bu seferki iPhone SE modeli, önceki modellerden farklı olarak, OLED ekran teknolojisine sahip olacak.

Yeni rapora göre, iPhone SE’nin OLED ekranı, önceki modellerde kullanılan LCD panellerden bir farklılık gösterecek. Bu, daha önce bu fiyat aralığında görülmemiş bir özellik olacak. Artık Android telefon üreticileri giriş seviye cihazlarda bile OLED’e geçmişken, Apple’ın IPS LCD ısrarı anlamsızdı. Sonunda Apple da bu ısrarından vazgeçecek.

Raporda yer alan bilgilere göre, Apple’ın bir sonraki iPhone SE 4 modeli için üç farklı ekran üreticisiyle mücadele ettiği ifade ediliyor. Samsung, panel başına en düşük fiyatı 30 $ ile sunarken, BOE 35 $ ve Tianma 40 $ teklif ediyor. Ancak Apple, panel başına sadece 20 dolar teklif ederek rakiplerine meydan okuyor. Henüz hiçbiri sözleşmeyi kazanamadı, bu nedenle görüşmeler devam ediyor.

iPhone SE 4 özellikleri oldukça iddialı olacak gibi. Yeni SE modelinde kullanılacak panellerin iPhone 13 ve iPhone 14’te görülenlere benzer olması bekleniyor. Bu, iPhone SE 2025 modelinin 6,1 inçlik bir ekrana sahip olabileceğini ve 1.200 nit en yüksek parlaklığa ulaşabileceğini gösteriyor. Ayrıca, Ceramic Shield camının da kullanılması muhtemel ancak henüz doğrulanmadı.

Samsung Display ve BOE’nin paneller için iyi verim elde ettiği belirtilirken, Tianma’nın rekabetin gerisinde kaldığı ifade ediliyor. Samsung’un iPhone 14 panellerini üretiyor olması, bu konuda avantaj sağlıyor ve Samsung düşük fiyat teklif edebiliyor.

Sonuç olarak, Apple’ın 2025’te piyasaya sürmeyi planladığı yeni iPhone SE modeli, beklenmedik bir sıçrama yaparak kullanıcılara OLED ekran teknolojisini sunacak. Bu, iPhone SE serisinin geleceğinde önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Diğer iPhone SE 4 özellikleri arasında A15 Bionic işlemci, çift kamera kurulumu gibi güçlü özellikler yer alıyor. iPhone SE 4’ün, iPhone 13 serisinin tasarımını benimseyeceği söyleniyor. iPhone SE 4, Apple’ın bütçe dostu iPhone’u olarak konumlandırılacak ve modern bir tasarıma ve özellik setine sahip olacak.

Bu yıl kullanılacak OLED ekran sayesinde cihazın Touch ID yerine Face ID’yi tercih edeceği belirtiliyor. Bu sayede yeni iPhone SE daha da güvenli olacak.

Öte yandan, iPhone 15 modellerinin tamamı Dynamic Island’a geçerken, SE 4’ün ön tarafta daha küçük bir çentik tasarımını koruyacağı ifade ediliyor. Son raporlara göre, cihaz iPhone 14 ile aynı pil kapasitesine sahip olacak. Cihazın iPhone 12 ile aynı kamera sensörlerini kullanacağı da iddialar arasında. iPhone SE 4 için şu aşamada kırpılmış bir iPhone 13 demek de mümkün olacak gibi görünüyor.

Bizler de Apple’ın 2025 yılında tanıtacağı yeni uygun fiyatlı iPhone modelini heyecanla bekliyoruz. Yeni SE modeli Android dünyasına ciddi bir rakip olabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunus? Sizce yeni SE nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!