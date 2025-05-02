Güvenilir istatistik kuruluşu Statcounter en popüler internet tarayıcıları listesini paylaştı. Statcounter Nisan 2025 raporu, internet tarayıcılarının pazar paylarındaki son durumu gözler önüne serdi. Peki Nisan 2025 en çok kullanılan tarayıcılar hangileri? İşte Statcounter Nisan 2025 raporu!

En popüler masaüstü tarayıcı hangisi? İşte Statcounter Nisan 2025 raporu!

Statcounter tarafından yayınlanan son rapora göre Google Chrome, küresel masaüstü tarayıcı pazarında yüzde 65,4 oranla lider konumunda. Dikkat çeken bir detay, bu oranın geçtiğimiz aya göre az da olsa gerilemiş olması. Bu düşüşe rağmen, en çok kullanılan tarayıcı unvanı değişmedi.

Source: StatCounter Global Stats – Browser Market Share

Bir zamanlar büyük umutlarla geliştirilen Microsoft Edge ise, 2024 Nisan’daki %12,97’lik oranını, 2025 Mayıs itibarıyla %13,33 oranına taşımayı başardı. Bu oran yıllık +0,32 puanlık bir yükselişi ifade ediyor.

Apple Safari dünya genelinde %8,08 ile üçüncü sırada yer alırken, Firefox %6,07 oranıyla dördüncü sırada. Opera ise %2,96 ile ilk beşi tamamlıyor. Genel tablo değerlendirildiğinde en çok kullanılan tarayıcı hâlâ açık ara farkla Google Chrome.

İşte popüler masaüstü tarayıcılar:

Google Chrome (%65.4)

Microsoft Edge (%13.33)

Safari (%8.08)

Firefox (%6.07)

Opera (%2.96)

En popüler mobil tarayıcı hangisi? İşte Statcounter Nisan 2025 raporu!

En popüler internet tarayıcıları listesinde mobil cihazlarda da durum pek farklı değil. Google Chrome, akıllı telefonlar ve tabletlerde en çok tercih edilen tarayıcı olmaya devam ediyor. %66.67 pazar payıyla Chrome liderliğini sürdürürken, onu %22.72 pazar payıyla Safari takip ediyor.

Source: StatCounter Global Stats – Browser Market Share

Üçüncü sırada %3.48 pazar payıyla Samsung telefon modellerinde yer alan Samsung Internet bulunuyor. Tabi Samsung telefonlar dışındaki diğer Android cihazlarda da bu uygulamayı indirmek mümkün. Android ve Opera ise sırasıyla %1.69 ve %1.62 pazar paylarıyla dördüncü ve beşinci sıralarda yer alıyorlar.

İşte en popüler mobil tarayıcıları sıralaması:

Google Chrome (%66.67)

Safari (%22.72)

Samsung Internet (%3.48)

Android (%1.69)

Opera(%1.62)

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