Xiaomi 14 Ultra özellikleri, tasarımı ve fiyatı resmen ortaya saçıldı. Xiaomi, bu yılın MWC etkinliğinde heyecan verici bir tanıtım yapmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni amiral gemisi Xiaomi 14 Ultra, sızıntılar ve söylentilerle gündeme gelirken, son paylaşılan bilgiler cihazın özelliklerini detaylandırıyor. İşte yeni Xiaomi amiral gemisi.

Xiaomi 14 Ultra Geliyor, İşte Özellikleri ve Fiyatı

Son sızıntılara göre, Xiaomi 14 Ultra’nın tasarımında dikkate değer değişiklikler var. Yeni canavarın düz bir arka yüzey ve düz bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 13 Ultra gibi tüm Ultra cihazlarda kavisli ekran görmüştük. Xiaomi burada Galaxy S24 Ultra’nın ayak izlerini takip ediyor ve kavisli ekrandan vazgeçiyor.

Bu düz ekran, önceki modellerdeki gibi harikulade bir ekran olacak. Telefon, 6,73 inç büyüklüğünde devasa bir OLED panel ile gelecek. Ekranın 120Hz yenileme hızı, 3200×1440 çözünürlük ve HDR10+ desteği sunması bekleniyor. 120Hz tazeleme hızı, 1Hz’e kadar inebilecek ve adaptif yenileme hızı sayesinde pil tasarrufu sağlanacak.

Sızıntılar ayrıca Xiaomi 14 Ultra’nın titanyum çerçeve seçeneğiyle gelebileceği söyleniyor. Ancak, sızıntılara göre Avrupa’da satılacak modellerin normal alüminyum çerçeveli siyah ve beyaz renk seçenekleri olacağı belirtiliyor. Çin’de ise Titanum Special Edition adı ile titanyum gövde malzemesine sahip versiyon satışa sunulabilir. Ağırlığının 220 gramın altında olduğu ifade edilen cihaz, oldukça hafif bir yapıya sahip olacak.

Xiaomi 14 Ultra kamera özellikleri ile rakiplerine ayar verecek. Sızıntılara göre, cihaz geniş açılı, ultra geniş açılı ve 3,2x ile 5x arasında değişen zoom özelliklerine sahip dört adet 50 megapiksel sensöre sahip olacak. Ana kamera, F/1.6 maksimum diyafram boyutuna ve 1 inçlik büyük sensöre sahip olacak, bu da kameranın daha fazla ışık yakalayabileceği anlamına geliyor.

Video özellikleri açısından, 14 Ultra’nın 8K kayıt desteği, 4K videolar için 60 FPS ve 1080p’de saniyede 1920 kareye kadar ağır çekim özelliği sunması bekleniyor. Video çekim konusunda Xiaomi’nin amiral gemisi rakiplerinden geride kalmıyor.

Cihazın gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden alması bekleniyor. Avrupa modelinin 16GB RAM ve 512GB depolama alanına sahip olacağı ifade edilirken, diğer bölgelerde farklı yapılandırmaların sunulabileceği belirtiliyor. Büyük ihtimalle 24GB RAM seçeneği sunulmayacak, ancak 12/256 veya 16/256 seçeneklerini görebiliriz.

Yeni canavar, 5300mAh batarya kapasitesiyle hızlı kablolu ve kablosuz şarj desteği sunacak. Ayrıca, en yeni WiFi ve Bluetooth teknolojisi, NFC ve IP68 suya ve toza dayanıklılık gibi özellikler de bulunacak. 5300mAh batarya, OnePlus 12’den sonra bir amiral gemisinde gördüğümüz en büyük batarya kapasiteleri arasında yer alacak.

Xiaomi 14 Ultra fiyatı da ortaya çıkmış durumda. Fransa’da 1.499 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen cihazın resmi lansmanı ile birlikte tüm detaylar netlik kazanacak. Cihazın ne zaman tanıtılacağı da merak ediliyor, burada 25 Şubat’ın lansman tarihi olmasını bekliyoruz.

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