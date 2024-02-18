Huawei Mate 60 serisi hakkında sektörü heyecanlandıran bir haber geldi. Çin’de iPhone 15 satışlarını yerle bir eden Huawei Mate 60 fiyatı düşebilir. Huawei, Kirin 9000S yonga seti üretiminde yaşadığı zorluklarla mücadele ederken, Mate 60 serisini piyasaya daha erişilebilir hale getirmeye çalışıyor.

Huawei Mate 60 Fiyatı Düşebilir, Her Şey Kirin 9000S Üretimine Bağlı

Huawei’nin Kirin 9000S yonga seti, şirketin yabancı teknolojilere olan bağımlılığını azaltma çabasının bir parçası olarak önemli bir adımdı. 5G destekli bu yonga seti, şirketin kendi üretimi olan 5G destekli ilk yonga seti olarak dikkat çekmişti. Ancak, ABD ticaret yaptırımları ve üretim zorlukları, tam bağımsızlık hedefine ulaşmayı zorlaştırıyor.

Kirin 9000S’in seri üretimine geçilmesi, Huawei’nin teknolojik bağımsızlığını sağlama yolunda önemli bir adım olarak görülüyordu. Ancak, Huawei’nin işlemci üretim ortağı olan SMIC’in üretim verimliliği sorunları yaşadığı için Kirin 9000S üretimini artırmak zor olabilir.

Huawei’nin Kirin 9000S’i seri üretime geçirmesi, uzmanlar tarafından takdir edilse de, çeşitli raporlar şirketin üretim zorlukları nedeniyle zorlanabileceğini gösteriyor. Çin’de bulunan en büyük yarı iletken üreticisi SMIC’in, mevcut DUV makineleriyle üretimi artırmakta zorlandığı belirtiliyor.

Bununla birlikte, Huawei’nin mevcut üretim zorluklarına rağmen Mate 60 serisini fiyatlandırma açısından daha erişilebilir hale getirmeye çalıştığına dair söylentiler var. Yani Huawei Mate 60 fiyatı önümüzdeki aylarda düşebilir. Ancak, üretimdeki zorluklar ve verimlilik sorunları, bu hedefe ulaşmayı zorlaştırıyor.

Huawei, Kirin 9000S üretimindeki zorlukları aşmak için çözüm arayışında. Ancak, Biden yönetiminin talebi üzerine ASML’nin Çinli firmalara gelişmiş EUV ekipmanı tedarik etmesinin yasaklanması, bu çabaları daha da zorlaştırıyor. Kirin 9000S’in yaklaşan Huawei P70 serisi amiralal gemisi akıllı telefonlarda kullanılacağı iddiaları, Huawei’nin Kirin 9000S üretimini önemli ölçüde artırmasını gerektirebilir.

Sonuç olarak, Huawei’nin Kirin 9000S üretimindeki zorluklarla mücadele ettiği ve Mate 60 serisini daha erişilebilir hale getirme hedefini gerçekleştirmekte zorlanabileceği görülüyor. Bu durum, Huawei’nin teknolojik bağımsızlığını sağlama çabalarını ve rekabet gücünü koruma çabalarını gözler önüne seriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Mate 60 fiyatı düşecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!