Xiaomi’nin en son amiral gemisi akıllı telefonu, dünya genelinde büyük bir heyecanla bekleniyor. Xiaomi 14 Ultra modelinin resmiyet kazanması için 25 Şubat tarihi büyük olasılıkla işaret edilirken, Çin’deki kullanıcılar için özel bir sürpriz olabilir. İddialara göre, 22 Şubat’ta Çin’de gerçekleştirilecek olan özel bir lansman etkinliği, bu heyecanı daha da artırabilir.

Önceden sızdırılan bilgilere göre, Weibo’da ortaya çıkan yeni bir sızıntı, Xiaomi 14 Ultra’nın muhtemel konfigürasyonlarını ve fiyatlarını açığa çıkardı. Sızıntıcı Experience More’a göre, Çin’de üç farklı konfigürasyonla piyasaya sürülecek olan Xiaomi 14 Ultra, kullanıcılarına geniş bir seçenek yelpazesi sunacak. Bu seçenekler arasında 12 GB RAM’e sahip 256 GB depolama, 16 GB RAM’e sahip 512 GB depolama ve 16 GB RAM’e sahip 1 TB depolama bulunacak.

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Sızıntı aynı zamanda Xiaomi‘nin özel bir titanyum sürümüyle de geleceğini iddia ediyor. Bu özel sürüm, 16 GB RAM ve 1 TB depolama sunacak ve iddialara göre, fiyatı standart versiyonla aynı kalırsa 7299 Yuan (1.000 dolar) olacak. Ancak, titanyum versiyonunun tercih edilmesi durumunda, 500 Yuan veya daha fazla ek ücret ödemek gerekecek. Fiyatlar biraz yükselirse, titanyum versiyonunun yaklaşık 8.000 Yuan (1.110 dolar) fiyat etiketiyle satılması bekleniyor.

Xiaomi 14 Ultra’nın teknik özelliklerine gelince, cihazın kavisli kenarlara sahip 6,73 inçlik bir OLED 2K ekranla geleceği bildiriliyor. Ekranın 120Hz yenileme hızına sahip olması ve ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcısını barındırması bekleniyor. Cihaz, HyperOS tabanlı Android 14 üzerinde çalışacak ve Snapdragon 8 Gen 3 yongası, LPDDR5x RAM, UFS 4.0 depolama alanı ve 90W kablolu ile 50W kablosuz şarj desteği sunacak 5.300mAh’lik bir pil ile güçlendirilecek.

Kamera özellikleri açısından, Xiaomi 14 Ultra’nın arka panelinde OIS ve değişken diyafram desteğine sahip 50 megapiksel LYT-900 ana kamera yer alacak. Bu ana kamera, ultra geniş açılı kamera, OIS’li 3,2x telefoto lens ve OIS’li 5x periskop telefoto kamera gibi üç adet IMX858 50 megapiksel kamerayla desteklenecek. Ayrıca, selfie severler için 32 megapiksel ön kamera bulunacak.

Xiaomi 14 Ultra’nın beklenen özellikleri ve fiyatlarıyla ilgili kesin bir doğrulama henüz gelmedi, ancak bu sızıntılar, Xiaomi hayranlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Resmi tanıtım etkinliğini sabırsızlıkla beklerken, akıllı telefon dünyasında yeni bir dönemin kapılarının açılması için geri sayım başladı.