HUAWEI MatePad Pro Max inceleme yazısı ile karşınızdayım. Neredeyse 5 yıldır hemen hemen her HUAWEI’nin MatePad adını verdiği tablet serisini kullanmış biri olarak “HUAWEI’nin şimdiye kadar ürettiği en gelişmiş ve en işlevsel tableti” diyebileceğim HUAWEI MatePad Pro Max modeline gelin yakından bakalım.

HUAWEI MatePad Ailesi ve MatePad Pro Max

HUAWEI’nin özellikle Türkiye pazarına sunduğu MatePad modellerine göz attığımızda MatePad SE, MatePad ve MatePad Pro serisi olduğunu görebiliriz.

MatePad SE Serisi: Temel ihtiyaç, medya tüketimi

Temel ihtiyaç, medya tüketimi MatePad Serisi: Genel kullanım, her ihtiyaca uygun

Genel kullanım, her ihtiyaca uygun MatePad Pro Serisi: Profesyonel kullanım, yaratıcılık odaklı, laptop alternatifi

Yukarıda belirttiğim şekilde sınıflandırabileceğimiz HUAWEI markalı MatePad tabletlerde sınıfı ne olursa olsun ince ve metal gövde, PaperMatte teknolojisi, büyük batarya ve kaliteli ses deneyimi gibi artıların ortak olduğunu da söylemek mümkün.

MatePad Pro Max’e geldiğimizde ise MatePad Pro serisinin en yeni ve engelişmiş üyesi olarak karşımızda çıkıyor. MatePad Pro 12.2 inç ve MatePad Pro 13.2 inç gibi modellerden farkı ve Pro Max takısını almasını sağlayan maksimum özellikler nedir? Gelin şimdi bu detayları ele alalım.

Tasarım ve Kutu İçeriği: Bir HUAWEI Mühendisliği

HUAWEI markalı ürünlere baktığınızda markanın bir tarzı ya da üretim dili olarak tasarımsal açıdan her zaman fark yaratan ürünler sunduğunu görebilirsiniz. Ama bunu yaparken HUAWEI tasarım ile işlevselliği birlikte kullanmaya dikkat eder. Yani benim düşünceme göre sırf farklı ya da şık olmak için değil, yapılan geliştirmenin de bir mantığı olmalı.

HUAWEI MatePad Pro Max’e baktığımızda ise “şık tasarım” ile geçiştiremeyeceğimiz bir durum yatıyor. 13,2 inç gibi bir ekrana sahip olmasına rağmen sadece 4,7 mm kalınlık ve 509 gram ağırlık ile elinize ilk aldığınız zaman afallatıyor. Hatta benim deneyimlediğim PaperMatte ekran teknolojisine sahip olduğu için 10 gram fazlalığı var. Yani HUAWEI MatePad Pro Max aslında 499 gramlık bir versiyonu da olan bir model.

Tam da bu noktada markaların en gelişmiş versiyonlarına bakacak olursak

HUAWEI MatePad Pro Max Apple iPad Pro 13 Samsung Galaxy Tab S11 Ultra HONOR MagicPad 4 Ekran Boyutu 13,2 inç Esnek OLED 13 inç Tandem OLED 14,6 inç AMOLED 12,3 inç OLED İncelik 4,7 mm 5,1 mm 5,1 mm 4,8 mm Ağırlık 509 gram 579 gram 692 gram 450 gram

Buradan baktığımızda HUAWEI MatePad Pro Max rakiplerinden çok daha hafif ve “Piyasadaki en ince tablet” olmayı da başaran yapısıyla karşımıza çıkıyor. Burada HONOR’un daha hafif olmasında ise hem ekran boyutunun hem de ekran teknolojilerindeki farklılıklardan bahsedebiliriz.

Tam bu noktada 4,7 mm incelik le 13,2 inç büyüklüğün bir zıtlık oluşturarak bu kadar büyük bir tabletin bu kadar ince olmasıyla kırılgan olabileceğini düşünmeniz mümkün. Elbette HUAWEI mühendisleri de bunu düşünmüşler.

Bu nedenle Huawei Cloud Falcon Mimarisi adı verilen bir teknoloji ile tasarlanan HUAWEI MatePad Pro Max, otomobillerden bildiğimiz monokok gövde kavramını da Pro serisine ilk defa getiriyor. Yani arka kapak ve çerçeve ve orta gövde olarak bilinen katmanı birleştiren HUAWEI, böylece 3 parçadan oluşan bir tablet üretmiş. Ekran, anakart ve bileşenler, arka kapak. Bu da söz konusu inceliği sağlıyor.

Sağlamlık noktasında monokok yapıda barındırdığı 6 adet yük taşıyıcı kiriş benzeri sistem ile zaten Pro modellerinde yüksek olan bükülme direnci Pro Max ile beraber tam %60 oranında artırılmış. Sadece söylem olarak da değil TÜV Rheinland tarafından “Ultra İnce Bükülme Direnci Sertifikası” ile tescillendirilen sistem ile sağlam olduğunu da kanıtlanmış oluyor.

Ama bununla da kalmayan HUAWEI, Pro Max’in o maksimum yapısını da sadece ince ve sağlam bir kasa ile değil, kasada kullandığı çoklu yapı ile dikkat çekiyor. Kapakta 7 katman sunan HUAWEI MatePad Pro, alüminyum kapakta, mürekkep tabakası, rengi gösteren renkli mürekkep, nano katman ile dalgalı ışık efekti, OPVD kaplama ile parlaklık ve saydamlık, koruma amaçlı şeffaf mürekkep ve özel cilalama ile ipeksi dokunuş hissiyatı sunuluyor.

Sonuç olarak incecik tablette bile hem sağlamlık hem zarif görünümü beraber tasarımda da Pro Max olduğunu vurguluyor.

Kutu içeriğine bakacak olursak; HUAWEI MatePad Pro Max’e ek olarak 100 Watt’lık HUAWEI SuperCharge adaptörü, HUAWEI Glide Klavye (ya da tercihe göre HUAWEI MatePad Pro Max Folio Cover) ve HUAWEI M-Pencil Pro ile gelen cihaz. Yine diğer markalarda ek maliyet gerektiren şeyleri tek seferde size vererek kullanıma hazır bir ürün sunabiliyor.

En Gelişmiş HUAWEI Ekranı Olabilir Mi?

13,2 inç büyüklüğünde bir tabletten bahsedeceksek, hem çoklu işlemler, hem içerik tüketimi hem de profesyonel kullanım için kaliteli bir ekran şart. Kaliteli ekran diyince de akıllara elbette OLED geliyor. HUAWEI MatePad Pro Max’te de elbette OLED bir ekran var. Ama biraz detayına da girmek gerek.

Zaten birkaç kere söylediğimiz 13,2 inç boyutundaki ekrana sahip olan tablette Esnek OLED PaperMatte Ekran yer alıyor. Esnek OLED kullanması ile hem daha ince yapıda hem de ince çerçeveli bir deneyim sunan MatePad Pro Max’te %94 erkan oranı ile çentik vb. şeylere bile gerek kalmadan gerçekten uçtan uca bir ekran deneyimi sunabiliyor.

Bu ekranda 273 ppi değer sunan 3000 x 2000 piksel çözünürlüğe el olarak 1600 nit parlaklık değeri veren tablette DCI-P3 renk desteği ve 1440 Hz PWM karartma da sunuluyor. Ayrıca 144 Hz tazeleme hızıyla da fark yaratan tablette 45/60/90/120 ve 144 Hz arasında geçiş ve 1 ms gecikme de en öne çıkan detaylarından.

Ayrıca PaperMatte teknolojisi ile hem yansıma önleme ve matlıkta hem de kalem ile kullanımda tam bir kağıt hissiyatı vermekte marka haline gelen HUAWEI, burada ise daha gelişmiş bir PaperMatte teknolojisi ile sektörde ilk kez kullandığı “Litografik Nano Kazıma” ile %20 daha parlak ve daha net bir ekran deneyimi vadediyor. Ayrıca kağıt hissiyatı için de ayrıca bir ekran kaplamasına da gerek kalmıyor.

Mobilitede Yeni Dönem: Güç Detayları

Tamamen yöneticiler ve profesyonel bir deneyim odaklı bir tablet diyebileceğimiz HUAWEI MatePad Pro Max, tabletleri arasında da en gelişmiş deneyimi bu cihaz ile sunmayı amaçlıyor.

Bu neden ile Kirin T93 Pro işlemcisine ek olarak 12 GB bellek ile gelen cihaz 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri sunuyor. Buna rağmen 8,3 Watt TDP performansı sunabilen cihazda akla gelebilecek sorulardan biri de “Yoğun iş temposunda ısınmaz mı?” olacağını da tahmin ediyorum.

Buna karşın yine mühendisliğini konuşturan HUAWEI, üç etmen ile bu sorunu çözmeyi başarmış. Bunlardan ilki elbette monokok şase tasarımı. Bu tasarımda işlem birimini ortaya alan marka, böylece ekran ve tek parça kasayı da bir ısı dağıtma sistemine tam entegre etmiş. İşlem birimi ortada olduğu için tüm kasaya kolayca yayılan ısı termal denetimi oldukça kolaylaştırıyor.

Buna ek olarak Sıvı Metal Termal Jel kullanan HUAWEI MatePad Pro Max’in de ısı dağılımı VC dediğimiz buhar odası ile beraber kolayca dağılarak hem cihazın bir bölgesinde yoğun bir ısı olmasının hem de ısının transferini de arttırarak akıllıca bir çözüm getirmiş oluyor.

HUAWEI Tablette HarmonyOS ve AppGallery Deneyimi

HUAWEI MatePad Pro Max, elbette tahmin edebileceğiniz gibi HarmonyOS işletim sistemiyle beraber geliyor. Hatta bu HarmonyOS 4.3 olduğunu da belirtmekte fayda var. Çünkü yeni sürüm ile Canlı Çoklu Görev desteği sunan MatePad Pro Max, bu geniş ekranda isteyeceğiz çoklu uygulama kullanımında ekranda aynı anda 3 farklı pencereyi açmanıza ve üçünün de aktif olarak kalması sayesinde aralarında tek dokunuşla geçiş yapmanıza olanak tanıyor.

Örneğin ben bu incelemeyi HUAWEI MatePad Pro Max’te yazarken arkadan müzik dinlediğim sırada hem notlarıma bakabiliyor hem de internetten ek araştırmalarıma da göz atabiliyorum. Uygulama geçişlerinde ise en ufak bir aksama, tekleme olmaması da bunu kanıtlıyor.

E zaten AppGallery sistemini defalarca anlattık. İstediğiniz, aradığınız her uygulamayı bu mağazaya yazıyorsunuz ve indiriyorsunuz. Eğer Google Drive kullanıyor, takviminizi Outlook değil de Google Takvim’e entegre kullanıyor, hatta Google Workspace kullanan bir şirkette iseniz de işiniz kolay.

Mesela ben tabletin kurulumunu yaptıktan sonra AppGallery’e YouTube yazdım ve indirdikten sonra Google hesabıma girdikten sonra Google Servisleri de eklenmiş oldu. Ardından Google uygulamasını, Gemini’yı, Google Takvim’i ya da Google Haritalar’ı indirip açınca hesabımın sorunsuz senkronize olduğunu gördüm.

Kurumsal tarafta Microsoft Teams, Microsoft 365 programları, WhatsApp, Google Meet, Zoom vb. aklınıza gelebilecek her türlü uygulamayı da aynı şekilde sorunsuz indirebilirsiniz. Hatta e-Devlet, bankacılık uygulamaları (Bende Enpara, Garanti ve İş var) ve Hepsiburada, Trendyol, Getir, Sahibinden gibi alışveriş uygulamalarına da sorunsuzca erişebilirsiniz.

Dizi/Film ve Dünya Kupası Keyfi

Bildiğiniz gibi şu anda Dünya Kupası dönemindeyiz. Ben bu içeriği yazarken Avustralya’ya kaybetmiş olsak da geceli gündüzlü birçok maç devam ediyor. Bir de bilenler bilir, Formula 1’i de severim. Son dönemde biraz sıkıcı gibi giden sezonda Monako GP, İspanya GP falan derken daha keyifli yarışlar da ortaya çıkmaya başladı. E tabii Netflix, Prime Video, Tabii vs. hangi platformu seviyorsanız buralardan da dizi-film takip etmek de standart oldu.

İşte bu noktada hazır elimde geniş ekranlı bir tablet, yani HUAWEI MatePad Pro Max varken buradan içeriklere bakayım dediğimde hem YouTube’u, hem F1 TV’yi hem TV+ ya da Tabii gibi platformlara sorunsuz giriş ve yüksek kalitede içerik takibi yapabildim.

Evet, Netflix’te anlık akışta L1 sertifika sorunu devam ediyor. Ama içeriği yüksek kalitede indirerek daha iyi bir görüntü almak mümkün. Disney+, Prime Video, HBO Max gibi yerlerde ise bir sorun yok, diğer tabletler ile aynı deneyimi yaşamak mümkün.

Fakat bahsettiğim futbol ve F1 deneyimine gelecek olursak, sosyal medyada da TRT için 4K yayın mevzusundan anlayabileceğimiz üzere bu tarz sporlarda hem görüntü kalitesi hem de ses deneyimi önemlidir. HUAWEI MatePad Pro Max’te hem Turkcell TV+ hem Tabii ile maçları izlediğimde platformun verebileceği en kaliteli görüntüyü alabilirken, F1 TV’de de cam gibi bir görüntüde yarışları takip edebiliyorum.

Fakat sese gelecek olursak işler acayip bir seviyeye geliyor. Yine HUAWEI SOUND imzalı bir ses dizaynı sunan tablette 6 hoparlör yer alıyor. 4 adet yüksek frekans sunan woofer ve 2 adet tweeter ile donatılan HUAWEI MatePad Pro Max, düşük frekanslarda %167, ses yüksekliğinde ise %133 artış sağlamış. Ama altını çizmek gerek, bu tablet 4,7 mm. Yani o dar alanda anakart, soğutma, ekran, kasa, batarya falan derken kalan yere 6 hoparlör koyup bir de ses deneyimini yükseltmek de her babayiğitin harcı değildir.

İşte bu tablette yarışları izledikten sonra her ne kadar hibrit de olsa Formula 1 araçlarının sesini bu denli hissedebilmek ile olayı çözdüklerini anlıyorsunuz. Çevresel ses tasarım işini de burada üst seviyeye taşıyan marka, ister film izleyin, ister YouTube’dan Hardware Plus inceleme videolarını izleyin, isterseniz Zoom’dan toplantı yapın, net, dinamik, tüm frekansları hissettiren yapıya net hayran kalacaksınız.

Kurumsal Düzeyde Profesyonellik: Laptop Yerine Geçer Mi?

HUAWEI MatePad Pro Max, zaten kurumsal odaklı bir cihaz olduğundan bahsetmiştim. 13,2 inç’lik geniş OLED ekranı, ince yapısı, gelişmiş ses deneyimi ve zengin kutu içeriği derken akıllara klasik o soru geliyor. “Laptop yerine kullanmak mümkün mü?” Birçok noktada evet.

HUAWEI Glide Klavye ile aldığınızda Türkçe Q klavyeye de sahip olduğunuz bu tablette, klavyeli kılıfında bile deneyim arttırılmış durumda. Kucağınızda hem dengede durabilen hem de ayarlanan açılarıyla ideal pozisyonu alabilen bu ikiliye bir de HUAWEI M-Pencil Pro eşlik ediyor. (Not: Bize gelen test örneği US klavye düzeni, fakat siz satın aldığınızda Türkçe Q olacak)

İster not alın, ister çizim yapın zaten kağıt hissiyatı olan ekran ile beraber oldukça keyifli bir imkan sunuyor. GoPaint ile klasik boyama işlemlerinden gelişmiş resim ve grafik tasarıma, HUAWEI Notlar ile el yazınızı anlayıp bu okuduğunuz şekilde dijital harflere çeviren sisteminden sesle beraber not alarak daha etkili toplantı notları alabileceğiniz bir deneyim vadediyor.

Ben bu tableti kullanırken özellikle kalem ile not alıp, bu içerik başta olmak üzere birçok araştırmamı da HUAWEI MatePad Pro Max ve Glide Klavye ile yaptım. Zaten HarmonyOS 4.3 ile bir masaüstü deneyimine çok yakın arayüz sunan tablette, touchpad yüzeyinde iki-üç parmak hareketleri, yazma hissiyatı da oldukça gelişmiş olduğu için rahat ve keyifli bir kullanımım da devam ediyor.

E laptopta önemli olan şeylerden biri de elbette batarya. MatePad Pro Max 10.400 mAh batarya ile gelerek 13,6 saate varan medya tüketimi desteğiyle hem bir iş gününde hem de klasik bir günlük deneyimde fazlasıyla yetecek bir batarya sunarken, günde en az 2 maç ve hafta sonları F1’in de dahil olduğu denklemde ben 2+ günlük bir deneyim alabiliyorum.

Zaten 66 Watt hızlı şarj desteği ile boşalan bataryayı sizi de şaşırtabilecek seviyede tekrar dolduran tablette en sevdiğim özellik ise ters şarj. Tabletiniz yanınızda iken kullandığınız telefonun şarjı bittiğinde “Powerbank yanımda mıydı ya?” ya da “Bu kafede priz var mı acaba?” diye düşünmenize gerek kalmadan tabletinizden kablolu olarak tam 40 Watt’lık bir ters şarj alabiliyorsunuz. Bu da günümüzde birçok telefonun standart şarj değerinden zaten fazla iken tüm tablet ve telefonlar için ise oldukça yeterli seviyede bir şarj desteği sunabiliyor.

Sonuç Olarak HUAWEI MatePad Pro Max Kime Göre? Neden Alınır?

Sonuca geldiğimizde zaten HUAWEI MatePad Pro Max’i beğendiğimi net bir biçimde anlamışsınızdır. Hali hazırda tablet olarak sürekli HUAWEI kullanan biri için beklediğimden çok daha keyifli ve rahat bir deneyim sunan MatePad Pro Max, şu anda fiyatını bilmesem de hem fiyat hem deneyim olarak da en üst seviyelere oynamış.

Yani “Ben tabletimde de lüksü ve şıklığı ararım. Her işimi de görmeli” dediğiniz noktada düşünebileceğiniz HUAWEI MatePad Pro Max, C-Level olarak tabir ettiğimiz üst yöneticilerin favorisi olabilir mesela. Hem şık hem her yere taşınması gereken laptop derdini net bir biçimde çözebilir.

Reklam ajansları ya da yine kurumsal düzeyde kreatif direktörler de hem ekrandaki renk doğruluğu hem ses deneyimi ve kalem desteğiyle sevebilecekken, mimarlar, dijital sanatçılar vb. dünyada da bir kere M-Pencil Pro ve GoPaint deneyimi yapan bu tarz kişilerin de net tercihi olabileceğini düşünüyorum.

Benim çizim yanım olmadığı için eşimin görüşünü aldığımda ise “Procreate kullanan ve alışkın olanlar için sorunsuz bir deneyim sunuyor” görüşü de aldım. Ama kalem ve çizim hissiyatını da çok sevdiğini belirtmeliyim.

Eğer siz de HUAWEI MatePad Pro Max hakkında tüm bilgilere göz atmak ve satın almak isterseniz buradaki bağlantıdan HUAWEI’nin ürün sayfasına gidebilir, ayrıca 3 Temmuz’a kadar HUAWEI Online Mağaza’daki MatePad Pro Max lansman kampanyasına abone olarak HUAWEI WATCH FIT 4 kazanma fırsatını yakalayabilirsiniz.