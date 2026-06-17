Google, Pixel Watch 2, 3 ve 4 modellerine Android 17 bazlı Wear OS 7 güncellemesini yayınladı; pil ömrü %10 artıyor, spor maçları ve yemek teslimatı gibi canlı güncellemeler saatte görüntüleniyor, gelecek aylarda Gemini AI özellikleri eklenecek.

Google, Google Pixel Watch için yılın en büyük işletim sistemi güncellemesi olan Wear OS 7’yi 16 Haziran 2026 itibarıyla yayınladı. Güncelleme şu anda Pixel Watch 2, Pixel Watch 3 ve Pixel Watch 4 modelleri için dağıtılıyor; birinci nesil Pixel Watch artık bu güncellemeyi alamıyor.

Wear OS 7’nin en dikkat çekici yeni özelliği, Live Updates (Canlı Güncellemeler) fonksiyonudur. Spor maç skorları, yemek teslimatı durumu gibi gerçek zamanlı bilgiler artık Android telefon üzerinden doğrudan saatin ekranında görüntülenebiliyor. Bildirimler, Android’dekine benzer şekilde canlı güncellemeler gösterebiliyor.

Pil ömrü %10 artıyor

Güncelleme, güç tüketimini azaltmak üzere tasarlandığı için kullanıma bağlı olarak pil ömrü %10’a kadar uzayabilir. Wear OS 6’dan güncellenen cihazlarda, ortalama kullanımla ortalama %10 daha uzun pil ömrü sağlanıyor.

Cihazlar arasındaki geçiş daha kolay

Geliştirilmiş ses paneli: Oynatmayı hoparlörden kulaklığa geçirmeyi kolaylaştırıyor.

Remote Media Routing: Sesli ve video çıkışlarını saat üzerinden Android telefonla yönetebilir; Google Cast cihazları, Bluetooth kulaklıklar ve diğer akıllı hoparlörler arasında hızlı geçiş yapabilirsiniz.

Artık uyumlu AR gözlükleriyle çekilen fotoğraflar, akıllı saat ekranında doğrudan görüntülenebilecek.

Gemini Intelligence ve yapay zekâ özellikleri (gelecek aylarda)

Wear OS 7, yeni Gemini Intelligence yapay zekâ özelliklerini de tanıtıyor, ancak bu özellikler bu yılın sonlarında model sınırıyla gelmesi bekleniyor:

Create My Widget: Sesli komutlarla kişiselleştirilmiş kontrol panelleri oluşturabilirsiniz.

Uygulama otomasyonları: Tek bir sesli komutla farklı uygulamalar arasında birden fazla eylem gerçekleştirebilirsiniz.

Kişiselleştirilmiş yanıtlar: Sesli asistan artık Gmail ve geçmiş sohbetlere erişerek daha kişiselleştirilmiş cevaplar verebiliyor. Bu özellik, Personal Intelligence ile destekleniyor.

Güvenlik ve acil durum özellikleri

Güncellemenin ardından Emergency Sharing (Acil Durum Paylaşımı) özelliği, Loss of Pulse (Puls Kaybı), Car Crash (Araba Kazası) ve Fall Detection (Düşme Algılama) ile entegre hale geldi. Pixel Phone veya Pixel Watch’ta ciddi düşme, puls kaybı veya ağır araba kazası algılanıldığında, otomatik olarak acil durum bağlantılarınıza ve acil servis hizmetlerine bildiriliyor.

Uyumlu cihazlar ve dağıtım

Wear OS 7 güncellemesi, CP2A.260603.001 kodlu sürümle Pixel Watch 2, 3 ve 4 modellerine (hem Bluetooth/Wi-Fi hem LTE versiyonları) gönderiliyor. Uyumlu akıllı saatlerin tüm kullanıcıları için güncellemenin indirilebilir hale gelmesi genellikle birkaç gün sürer.

Üçüncü taraf geliştiriciler artık Wear OS Widgets ekleyebilir; bu widget’lar, 2019’dan beri kullanılan Tiles’a göre daha kullanıcı dostu ve dinamik olacak.