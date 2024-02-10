iOS 18 tasarım konusunda dudak uçuklatan değişikliklerle gelebilir. Apple, iOS işletim sisteminin tasarım dilinde uzun süredir kapsamlı değişikliklere gitmiyordu. Ancak şimdi, iOS 18’in Apple Vision Pro’da gördüğümüz visionOS kullanıcı arayüzünden esinlenen yeni bir tasarıma sahip olabileceği söylentileri gündemi meşgul ediyor. iOS 18 yenilikleri ve tasarımı yavaş yavaş netleşiyor.

iOS 18 ile iPhone Arayüzü visionOS Esintilerine Kavuşabilir.

The Verifier adlı kaynağın yayınladığı bir rapor, iPhone ve iPad’in bir sonraki büyük güncellemesi olan iOS 18’in visionOS’un görsel öğelerinden bazılarını içerebileceğini iddia ediyor. visionOS, iOS’a benzer özelliklere sahip olmakla birlikte, pencerelerin yuvarlak köşelere, gölgelere ve derinliğe sahip olduğu bir tasarım sunuyor.

Rapora göre, tvOS 17.2 güncellemesi, visionOS’tan esinlenen yeni bir kayan kenar çubuğu içeriyordu. Öte yandan iPhone uygulamaları halen kendi tasarım dilini koruyorlar. Yeni söylentilere göreyse, artık iPhone arayüzü de değişim için hazırlanıyor.

Ancak, The Verifier’ın geçmişteki doğruluk düzeyi göz önüne alındığında, bu raporun doğruluğuna ilişkin şüpheler bulunuyor. Bloomberg’den Mark Gurman, iOS 18’in “her yönüyle iddialı değişikliklere” sahip olacağını bildirmiş olsa da, bu değişikliklerin ne kadarının yeni bir arayüzle ilgili olduğu belirsizliğini koruyor.

iOS 18 yenilikleri daha çok yapay zeka alanında olacak gibi görünüyor. Apple yapay zeka alanında rakiplerinin biraz gerisinde kalmış durumda. Samsung cephesi Galaxy AI ile tam gaz yoluna devam ederken, Oppo ve OnePlus cihazlar da yapay zeka özelliklerine kavuşmak için gün sayıyor. Apple ise bu konuda henüz ortaya Apple AI gibi bir ürün koymadı.

Söylentiler, yeni güncellemenin tarihteki en büyük ve en kapsamlı iOS güncellemelerinden biri olduğunu iddia ediyor. Her ne kadar bu yeniliklerin yapay zeka odaklı olacağı düşünülse de, tasarım konusunda da bazı yenilikler olması kaçınılmaz. Apple, iOS 16 ile yaptığını burada da yapabilir.

Apple’ın farklı işletim sistemleri genellikle benzersiz tasarım dillerine sahip Örneğin, macOS’in aksine iOS yuvarlak simgelere sahip değil ve derinlik efektine sahip simgeler de kullanılmıyor. Bu durum, cihazın hangi Apple ürünü olduğunu anlamamıza da yardımcı olurken, şirketin genel tasarım anlayışını da koruyor.

Raporda belirtilenlerin gerçek olma olasılığı var. Ancak bizler bu durumun iOS ile ilgili olmadığını, yalnızca tvOS’un visionOS’a daha fazla benzeyeceğini düşünüyoruz. Apple’ın gelecekteki güncellemeleriyle birlikte, kullanıcı arayüzünde önemli değişikliklerin olup olmayacağını hep beraber göreceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iOS 18 nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!