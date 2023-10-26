Xiaomi bugün yeni ürün ve yazılımlarını tanıtmaya devam ediyor. Xiaomi 14 ve HyperOS işletim sisteminden sonra şimdi de Xiaomi 14 Pro tanıtıldı. Telefon gücünü Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alıyor ve Xiaomi HyperOS’u çalıştırır. Oyunlarda ısınma konusunda iPhone 15 Pro Max ile karşılaştırıldığında, Xiaomi 14 Pro her zaman en üstün sonuçları sergiliyor.

Fotoğraf düzenlemesi konusunda galerideki gelişmiş yapay zeka tabanlı bir düzenleyici dikkat çekiyor. Bu düzenleyici, fotoğraf tamamlama ve gereksiz nesneleri kaldırma konularında oldukça yetenekli.

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Ana kamera, Xiaomi 14 Pro’da 1/1,31 inç optik formatta Light Hunter 900 sensörü ile donatılmıştır. Ancak hızlı Leica Summilux lens, standart modelin F/1,6 diyafram açıklığına kıyasla F/1,42 diyafram açıklığına sahiptir, bu da kameranın daha fazla ışığı yakalamasına olanak tanıyor. Telefon, değişken bir diyafram açıklığına sahiptir ve sorunsuz bir şekilde F/1,42’den F/1,4’e ayarlanabiliyor.

Ayrıca, ekipman açısından standart modelle aynı özelliklere sahiptir, stereo hoparlörler, NFC çipi, USB-C 3.2 Gen 1 bağlantı noktası, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 adaptörleri ve IP68 toz ve suya karşı dayanıklılık. Pil kapasitesi 4880 mAh’dir ve hızlı şarj konusunda etkilidir, 120 watt kablolu şarj ve 50 watt kablosuz şarjı destekliyor.

Standart 12/256 GB versiyonunun fiyatı 680 dolar olarak belirlenmiştir. Öte yandan, 16 GB RAM ve 1 TB depolamaya sahip eski sürüm Çin’de 820 dolarlık bir fiyat etiketiyle sunulmaktadır. Xiaomi 14 Pro, kullanıcılarına güçlü özellikler sunarken rekabetçi bir fiyatla geliyor.

Xiaomi, Xiaomi 14 Pro’nun sunumunun ardından Apple’a selam çaktığı özel bir versiyonunu da duyurdu. Kasa turuncu bir vurgu (aynı Apple Watch Ultra kayışının rengi) ve iPhone 15 Pro gibi bir titanyum çerçeveyle donatılan bu yeni sürüm tasarımı ile dikkat çekiyor. Xiaomi’nin başkanı, bu telefon için kullanılan titanyumun saflığının %99’a ulaştığını iddia ediyor. Akıllı telefonun muhtemelen Xiaomi 14 Pro’dan daha hafif olması gerekiyor. Ancak bu etkinlikte açıklanmadı. Titanium Special Edition 16 GB RAM ve 1 TB depolama donatılmış tek sürümü 880 dolara sunulacak.

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Xiaomi 14 Pro teknik özellikleri