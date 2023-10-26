Xiaomi bugün yeni ürün ve yazılımlarını tanıtmaya devam ediyor. Xiaomi 14 ve HyperOS işletim sisteminden sonra şimdi de Xiaomi 14 Pro tanıtıldı. Telefon gücünü Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alıyor ve Xiaomi HyperOS’u çalıştırır. Oyunlarda ısınma konusunda iPhone 15 Pro Max ile karşılaştırıldığında, Xiaomi 14 Pro her zaman en üstün sonuçları sergiliyor.
Fotoğraf düzenlemesi konusunda galerideki gelişmiş yapay zeka tabanlı bir düzenleyici dikkat çekiyor. Bu düzenleyici, fotoğraf tamamlama ve gereksiz nesneleri kaldırma konularında oldukça yetenekli.
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Ana kamera, Xiaomi 14 Pro’da 1/1,31 inç optik formatta Light Hunter 900 sensörü ile donatılmıştır. Ancak hızlı Leica Summilux lens, standart modelin F/1,6 diyafram açıklığına kıyasla F/1,42 diyafram açıklığına sahiptir, bu da kameranın daha fazla ışığı yakalamasına olanak tanıyor. Telefon, değişken bir diyafram açıklığına sahiptir ve sorunsuz bir şekilde F/1,42’den F/1,4’e ayarlanabiliyor.
Ayrıca, ekipman açısından standart modelle aynı özelliklere sahiptir, stereo hoparlörler, NFC çipi, USB-C 3.2 Gen 1 bağlantı noktası, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 adaptörleri ve IP68 toz ve suya karşı dayanıklılık. Pil kapasitesi 4880 mAh’dir ve hızlı şarj konusunda etkilidir, 120 watt kablolu şarj ve 50 watt kablosuz şarjı destekliyor.
Standart 12/256 GB versiyonunun fiyatı 680 dolar olarak belirlenmiştir. Öte yandan, 16 GB RAM ve 1 TB depolamaya sahip eski sürüm Çin’de 820 dolarlık bir fiyat etiketiyle sunulmaktadır. Xiaomi 14 Pro, kullanıcılarına güçlü özellikler sunarken rekabetçi bir fiyatla geliyor.
Xiaomi, Xiaomi 14 Pro’nun sunumunun ardından Apple’a selam çaktığı özel bir versiyonunu da duyurdu. Kasa turuncu bir vurgu (aynı Apple Watch Ultra kayışının rengi) ve iPhone 15 Pro gibi bir titanyum çerçeveyle donatılan bu yeni sürüm tasarımı ile dikkat çekiyor. Xiaomi’nin başkanı, bu telefon için kullanılan titanyumun saflığının %99’a ulaştığını iddia ediyor. Akıllı telefonun muhtemelen Xiaomi 14 Pro’dan daha hafif olması gerekiyor. Ancak bu etkinlikte açıklanmadı. Titanium Special Edition 16 GB RAM ve 1 TB depolama donatılmış tek sürümü 880 dolara sunulacak.
İçindekiler
Xiaomi 14 Pro teknik özellikleri
- 6,73 inç büyüklüğünde 3100 x 1440 çözünürlüğünde C8 12 bit OLED 20:9 LTPO ekran, 1-120Hz değişken yenileme hızı, 3000 nit’e kadar tepe parlaklık, 5.000.000:1 (Min) kontrast oranı, HDR10+, Dolby Vision, 1920Hz PWM Karartma, DC Karartma, Xiaomi Longjing Cam
- Sekiz Çekirdekli Snapdragon 8 Gen 3 4nm Mobil Platform
- Adreno 750 GPU
- 12 GB / 16 GB LPPDDR5x RAM
- 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 depolama alanı
- Xiaomi HyperOS
- 50MP arka kamera, 1/ 1.31″ Light Hunter 900 sensörlü, f/1.42 ~ f/4 değişken diyafram açıklığı, Hyper OIS, LED flaş, Leica Summilux lens, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 50MP 115° Leica ultra geniş açılı lens, Samsung JN1 sensör, f/2,0 diyafram açıklığına sahip 50MP 3,2X 10 cm – Infinity Leica telefoto kamera, OIS, Samsung JN1 sensör, 8K video kaydı
- f/2,0 diyafram açıklığına sahip 32MP OmniVision OV32B ön kamera, 4K 60 fps kayıt
- USB Type-C ses, Yüksek Çözünürlüklü ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos, 4 mikrofon dizisi
- Toz ve su geçirmez (IP68) sertifikası
- 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 5.3, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC
- 120W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz şarj, 10W kablosuz şarj özellikli 4880mAh kapasiteli batarya