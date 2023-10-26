Xiaomi, yeni HyperOS kullanıcı arayüzünü tanıttı. HyperOS, güncellenmiş sistem uygulamaları ve animasyonlarla dikkat çeken bir Xiaomi arayüzü olarak karşımıza çıkıyor. MIUI yerini alacak olan bu arayüze yakından bir bakalım.

HyperOS neler sunuyor?

Başlangıçta MIUI 15 olarak planlanan, ancak sonunda adı HyperOS olarak değiştirilen bu yeni arayüz, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştirmek için tasarlanmış. Kontrol merkezi ve bildirim panelindeki değişiklikler hemen göze çarpıyor. Ayrıca birçok uygulama, iOS’a benzer bir tasarıma sahip olarak yeniden tasarlandı. HyperOS, uzun bir süredir farklı ürünler arasında kolay bağlantı sağlamak için geliştirilen bir işletim sistemine sahip. Test sonuçlarına göre, bu yeni arayüz daha hızlı çalışıyor ve daha az enerji tüketiyor. Bu da cihazların pil ömrünü artırıyor.

Hypermind özelliği, Xiaomi Mijia ekosistem ürünlerini uzaktan yönetme imkanı sunuyor. Ayrıca güvenlik, kararlılık ve uygulama geliştiricisi ilişkileri konusunda da iyileştirmeler yapılmış.

Resmi HyperOS web sitesine göre, yeni işletim sistemini temel alan ilk cihazlar Aralık 2023’te satışa sunulacak. Bu cihazlar arasında Redmi K60 Ultra, en yeni Xiaomi 14 (önceden yüklenmiş), Xiaomi Pad 6 Max 14 tablet, Xiaomi TV S Pro TV’ler (65-85 inç), Xiaomi Watch S3 (önceden yüklenmiş), Xiaomi Sound akıllı hoparlör (beta sürümü) ve Xiaomi Akıllı Kamera 3 Pro PTZ Kamera bulunuyor.

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Diğer akıllı telefonlar ise 2024 yılının ilk çeyreğinde güncellemeyi almaya başlayacak. HyperOS, Xiaomi’nin çok yönlü ekosistemini daha verimli hale getiriyor. Bakalım bu güncelleme MIUI ile yaşanan sorunları kökten çözebilecek mi? Bekleyip göreceğiz.