Son günlerde yapay zeka ile ilgili ortaya çıkan iddialar teknoloji dünyasında büyük bir kafa karışıklığı yarattı. Gerçekten de yapay zeka bu kadar kapsamlı bir siber saldırıyı kendi başına yürütebilir mi? Ve bu durum, geleceğin dijital güvenliği için ne anlama geliyor? Türkiye’de kullanıcılar için bu gelişmeler ne tür riskler barındırıyor? İlk bakışta soru işaretleri çok, detaylar ise merak uyandırıcı.

Yapay zeka hackerların işini elinden aldı! Anthropic açıkladı!

Yapay zeka tabanlı sistemlerin saldırı organize ettiği iddiası, Anthropic’in paylaştığı yeni araştırmayla bir kez daha tartışma konusu oldu. Şirket, Eylül 2025’te gerçekleştirilen çok aşamalı ve oldukça organize bir siber operasyonun büyük bölümünün otomatik olarak Claude Code adlı araçla yürütüldüğünü belirtti.

Rapora göre saldırının %90’ını makine yaptı, insanlar ise yalnızca yön verici noktalarda devreye girdi. Bu yönüyle saldırı, klasik hacker operasyonlarından tamamen ayrılıyor ve yapay zeka odaklı tehditlerin geldiği noktayı gösteriyor.

Anthropic’in açıklamasına göre saldırıya maruz kalan kurumların listesi oldukça geniş: teknoloji şirketlerinden finans kuruluşlarına, kimya üreticilerinden devlet kurumlarına kadar yaklaşık 30 farklı organizasyon hedef alındı. Burada dikkat çeken nokta, AI sisteminin izleme, açık tarama, kod geliştirme, kimlik bilgisi elde etme ve veri sızdırma aşamalarını kendi kendine organize edebilmiş olması.

Hatta saldırıyı yürüten sisteme ait olduğu iddia edilen raporlarda, bir sonraki adımların nasıl optimize edileceğine dair analizlerin bile yer aldığı belirtildi. Anthropic, olayın Çin destekli bir grup tarafından organize edildiğini öne sürdü ancak deliller kamuoyuyla paylaşılmadı.

Çin tarafı ise suçlamaları reddetti. Buna karşılık bazı güvenlik uzmanları, özellikle Bitdefender’dan Martin Zugec, iddiaların doğruluğuna dair şüphelerini dile getirdi. Zugec, AI üzerine yapılan bu tür açıklamaların daha fazla şeffaflık gerektirdiğini savunarak, tehditlerin ciddi olduğunu ancak doğrulanmamış raporların kafa karıştırabileceğini söyledi.

Tüm bu tartışmalar arasında Anthropic, savunma tarafında da AI kullanımının zorunlu hale geldiğini vurguladı. Saldırıyı analiz ederken yine kendi sistemlerinden yararlanan şirket, sektörler ve devlet kurumları arasında daha güçlü bir koordinasyon çağrısında bulundu. Bu gelişme Türkiye’deki kurumlar için de önemli bir sinyal niteliğinde; zira siber saldırıların karmaşıklığı arttıkça manuel yöntemlerle savunma yapmak imkânsıza yaklaşıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka tabanlı saldırıların geleceğini ve dijital güvenlikte yaratacağı etkileri nasıl değerlendiriyorsunuz?