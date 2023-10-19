Xiaomi, 2022 yılında Leica ile önemli bir işbirliği gerçekleştirdi. O zamandan beri, şirket bir dizi telefonunda, özellikle de Xiaomi 13T serisi dahil olmak üzere Leica optiklerini kullandı. Bugün, Xiaomi, yakında piyasaya sürülecek olan Xiaomi 14 serisinde Leica Summilux lensinin kullanılacağını açıkladı.

Xiaomi, Xiaomi 14 serisindeki Leica Summilux lensli kameranın, mobil görüntüleme deneyimini bir üst seviyeye taşıyacağını belirtiyor. Ayrıca, mobil cihazların görüntülerini her türlü aydınlatma ve senaryoda mükemmel bir şekilde yakalamalarına olanak tanıyan yeni profesyonel yüksek dinamik görüntü sensörünü tanıtacak.

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HUAWEI gibi Leica’nın ilk akıllı telefon ortaklarından biri olan Xiaomi, Xiaomi 12/13 serisi, Xiaomi 12S Ultra konsept telefonu ve Leica’nın kendi Leitz Phone 2 modeli ile “Summicron” lensleri kullanılıyor.

Son zamanlarda, LEICA VARIO-SUMMICRON markasını taşıyan bazı görseller gün yüzüne çıkmıştır. Xiaomi ayrıca bu ayın sonlarında Xiaomi 14 serisini piyasaya süreceğini doğruladı. Daha önceki söylentilere göre, 27 Ekim’de bir lansman etkinliği yapılacak ve 24 Ekim’deki Snapdragon Zirvesi sırasında daha fazla detay öğrenmeyi bekliyoruz.