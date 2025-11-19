Apple’ın yeni deneme sürümü iPadOS 26.2 beta 2 nihayet kamuya açık hâle geldi. Peki bu güncelleme Türkiye’deki iPad kullanıcıları için ne anlama geliyor? Çoklu görev deneyiminden arayüz detaylarına kadar geniş bir alana yayılan değişiklikler gerçekten beklentileri karşılayacak mı?

iPadOS 26.2 beta 2 çıktı! İşte yenilikler!

iPadOS 26.2 beta 2, özellikle çoklu görev deneyimini yenileyen ve “Liquid Glass” tasarım dilini sistem geneline daha derin yerleştiren güçlü bir dönüşüm sunuyor. Türkiye’de iPad kullanıcılarının uzun süredir istediği pencere yönetimi iyileştirmeleri, arayüz akıcılığı ve tasarımsal bütünlük bu sürümde önemli ölçüde ele alınmış. Yardımcı kelimeler olan beta 2 ve Apple güncelleme de bu değişimlerin tam merkezinde yer alıyor.

Geliştirici sürümlerinde görülen yeni ekran görüntüleri, özellikle kilit ekranındaki Liquid Glass kaydırıcısının daha “akışkan” bir görsel yapıya kavuştuğunu gösteriyor. Uygulama menülerinde ise ışığın cama çarpıp yansıdığı hissini veren yumuşak animasyonlar dikkat çekiyor. iPadOS 26.2 beta 2 ile iPad arayüzü artık daha modern, daha parlak ve daha sezgisel görünüyor. Public beta sürümünde buton geçişleri daha net, ikon tasarımları daha doygun ve bildirim paneli daha okunabilir hâle getirilmiş.

İşte iPadOS 26.2 beta 2 ile gelen tüm yenilikler:

Gelişmiş Slide Over ve Split View : Dock üzerinden uygulama ikonunu yukarı sürükleyerek çok daha akıcı bir şekilde pencere bölme işlemi yapılabiliyor.

: Dock üzerinden uygulama ikonunu yukarı sürükleyerek çok daha akıcı bir şekilde pencere bölme işlemi yapılabiliyor. Liquid Glass genişlemesi : Kilit ekranı saat kaydırıcısı daha yumuşak animasyonlu; bildirim temizleme düğmeleri artık Liquid Glass stilinde.

: Kilit ekranı saat kaydırıcısı daha yumuşak animasyonlu; bildirim temizleme düğmeleri artık Liquid Glass stilinde. Daha akıcı arayüz animasyonları : Menü geçişleri, panel açılışları ve bildirim hareketleri çok daha doğal ve kaygan hale getirildi.

: Menü geçişleri, panel açılışları ve bildirim hareketleri çok daha doğal ve kaygan hale getirildi. Edge Light (Mac’ten gelen özellik) : macOS 26 Tahoe’da bulunan video görüşmesi aydınlatma destek özelliği ilk kez test edildi; ileride iPad’e gelmesi bekleniyor.

: macOS 26 Tahoe’da bulunan video görüşmesi aydınlatma destek özelliği ilk kez test edildi; ileride iPad’e gelmesi bekleniyor. Performans kararlılığı : Çok pencereli kullanımda yaşanan kare düşüşlerinin azaltıldığı ve uygulamalar arası geçişlerin hızlandığı görülüyor.

: Çok pencereli kullanımda yaşanan kare düşüşlerinin azaltıldığı ve uygulamalar arası geçişlerin hızlandığı görülüyor. Kullanıcıya rehberlik eden ayarlar menüsü: Beta programına kayıtlı kullanıcılar yeni iPadOS 26.2 beta 2 sürümünü Ayarlar ⇾ Genel ⇾ Yazılım Güncelleme yolundan alabiliyor.

İlginizi Çekebilir: iPad Pro M5 İnceleme | Alabileceğiniz en güçlü iPad!

Tüm bu yeniliklerle birlikte iPadOS 26.2 beta 2, iPad’i bir üretkenlik cihazı olarak kullanan Türkiye’deki kullanıcıların günlük deneyimini daha hızlı, daha akıcı ve çok daha modern bir seviyeye taşıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPadOS 26.2 beta 2 ile gelen yeni özellikler kullanıcıların beklentilerinin karşılayabilecek mi? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!