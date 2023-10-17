Yapay zeka teknolojisi gün geçtikçe daha fazla popülerlik kazanıyor ve şirketler, bu teknolojiyi hizmetlerine entegre etmeye devam ediyor. Samsung’un Tizen entegrasyonunu genişletme planlarının ardından şimdi de Vivo, kendi geliştirdiği yapay zeka modeli “Matrix” ile dikkatleri üzerine çekiyor. Vivo’nun bu büyük hamlesi, 1 Kasım 2023 tarihinde yapılacak lansman ile resmi olarak tanıtılacak! Vivo Matrix yapay zekası ile akıllı telefonlar çok daha akıllı olacak!

Vivo, Yeni Yapay Zeka Modeli “Matrix” ile Sektörde Çığır Açıyor! Vivo Matrix Bir Başka Olacak!

Matrix adını taşıyan yapay zeka modeli, beş farklı AI modelinden oluşuyor ve her biri farklı parametre boyutlarına sahip. Bu beş model, sırasıyla 1 milyar, 10 milyar ve 100 milyar parametre boyutlarına sahip. Vivo, Matrix’in özellikle beşeri bilimler ve sosyal bilimler alanlarında güçlü yeteneklere sahip olduğunu belirtiyor.

Bu, Vivo’nun yapay zeka teknolojisinin ne denli kapsamlı ve çok yönlü olduğunu gösteriyor. Vivo, benzer büyük yapay zeka modellerini geride bırakarak sektörde çığır açmayı hedefliyor.

Matrix’in en büyük özelliği ise çok yönlü olması. Her biri farklı bir amaca hizmet eden beş farklı yapay zeka modeli, çeşitli görevleri yerine getirebilecek yeteneklere sahip. Bazı modeller hızlı işlem yapma kapasitesine sahipken, diğerleri ise son derece doğru sonuçlar üretebiliyor.

Vivo’nun bu yeni yapay zeka modeli, akıllı telefonlarınızın fotoğrafları işleme, sesi anlama ve farklı dilleri çevirme gibi konularda daha akıllı hale gelmesine olanak tanıyacak. Vivo’nun CEO’su Shen Yiren, Matrix’in büyük bir başarı olduğunu vurgulayarak şirketin yapay zeka alanında öncü konumunu daha da güçlendirmeyi hedeflediğini belirtiyor.

Vivo’nun 1 Kasım’da gerçekleşecek lansmanı büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu yeni yapay zeka modelinin hangi ürünlerde kullanılacağı ve nasıl bir etki yaratacağı, teknoloji dünyasında büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda.

Vivo, 1 Kasım’da düzenleyeceği Vivo Geliştirici Konferansı’nda büyük sürprizler vaat ediyor. Etkinliğin en büyük çekicilerinden biri, Vivo’nun son teknoloji kullanıcı deneyimi sunmayı amaçladığı OriginOS 4’ün resmi lansmanı olacak.

OriginOS kullanıcı arayüzü şu ana kadar yalnızca Çin’deki Vivo ve iQOO telefonlarında yer alıyordu, fakat bu yeni duyuruyla birlikte küresel pazardaki Vivo telefonları da bu özel görünüme kavuşacak gibi görünüyor.

Vivo’nun OriginOS 4 ile getireceği yenilikler ve kullanıcı deneyimi, Vivo ve iQOO kullanıcılarının heyecanla beklediği bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. OriginOS 4’ün lansmanı, 1 Kasım’daki Vivo Geliştirici Konferansı’nda gerçekleşecek ve teknoloji dünyası bu etkinliği büyük bir ilgiyle takip edecek.

Funtouch OS 14 ile Vivo ve iQOO kullanıcılarına sunulan bu yenilikler, kullanıcı deneyimini daha özelleştirilebilir ve verimli hale getirerek mobil teknolojide önemli bir adımı temsil ediyor.

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