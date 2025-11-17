Akıllı telefon dünyasında büyük bir sürprize imza atan Samsung, uzun süredir yalnızca üst düzey cihazlarına sunduğu güncelleme ayrıcalığını şimdi orta segmente de taşımaya başladı. Peki Samsung neden böyle bir karar aldı, hangi modeller bu ayrıcalıktan yararlanıyor ve kullanıcıları Türkiye tarafında nasıl bir tablo bekliyor olabilir?

Samsung bu cihazlar için güncelleme desteğini değiştirdi! Daha fazla güncelleme alacaklar!

Samsung, son dönemde yazılım politikasını daha agresif bir şekilde genişleterek özellikle orta segment kullanıcılarının beklentilerini karşılamak istiyor. Şirket, Galaxy S24 serisinin ardından başlattığı 7 yıllık destek dönemini artık seçili orta segment ve tablet modellerine de uyguluyor.

Bu güncel program kapsamında hem 6 büyük Android güncellemesi hem de 7 yıla yayılan güvenlik yamaları sağlanıyor. Avrupa pazarında başlayan bu kapsam genişlemesi, Hindistan sayfalarında da doğrulanınca uygulamanın küresel bir strateji olduğu neredeyse kesinleşti.

Listeye dâhil edilen modeller, Türkiye’de de yoğun ilgi gören uygun fiyat–performans cihazlarını kapsıyor. Şu ana kadar Samsung tarafında destek süresi uzatılan cihazlar şöyle listeleniyor:

Galaxy A36 – Güvenlik desteği: Mart 2032’ye kadar

Galaxy A56 – Güvenlik desteği: Mart 2032’ye kadar

Galaxy Tab A11 – Güvenlik desteği: Eylül 2032’ye kadar

Galaxy Tab A11 Plus – Güvenlik desteği: Kasım 2032’ye kadar

Bu cihazların her biri 6 ana Android sürümü alacak şekilde konumlandırılıyor. Yani bir kullanıcı bugün Galaxy A36 ya da A56 aldığında, cihazı neredeyse yeni çıkmış bir amiral gemisi kadar uzun süre güncel tutabilecek. Böylece şirket, sadece üst segmentte rekabet etmek yerine orta segmentte de uzun vadeli yazılım desteği ile fark yaratmayı hedefliyor.

Ayrıca şirket yalnızca yazılım ömrünü uzatmakla kalmıyor, orta segment modellerine de yapay zekâ tabanlı yeni özellikler getiriyor. Daha önce sadece üst segmente özel olan Circle to Search gibi fonksiyonlar orta segmente de entegre edilerek kullanıcı deneyimi daha üst seviyeye taşınıyor. Bu strateji, Samsung ekosistemini daha erişilebilir kılarken, kullanıcılara daha uzun süreli ve donanımlı bir cihaz kullanma olanağı sağlıyor.

Öte yandan, Samsung’un bu modellerin güncelleme süresini uzatma kararı, kullanıcılar tarafından da dikkatle takip ediliyor. Sosyal medyada ve forumlarda özellikle Galaxy S23 sahipleri, benzer bir uygulamanın kendi cihazlarında da yapılmasını istediklerini belirtiyor. Önceki dönemlerde Galaxy S10 için planlanan iki yıllık güncelleme desteğinin üç yıla çıkarılması gibi, Samsung’un bu konuda sürpriz yapabileceği konuşuluyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şirketin bu yeni güncelleme politikasının kullanıcı deneyimine etkisi sizce nasıl olur? Türkiye’de orta segment telefonların değerini artırır mı? Yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın!