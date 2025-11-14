Oyun dünyasının kalbi olan Steam, yine oyuncuları sevindirecek bir kampanya ile gündemde. Peki bu kez Steam hangi oyunlarda indirim yaptı? “Hayvan Festivali” olarak adlandırılan bu yeni etkinlikte hangi popüler yapımlar öne çıkıyor? Türkiye’deki oyuncular bu fırsatlardan nasıl yararlanabilir?

Steam Hayvan Festivali İndirimi başladı! İşte indirimli oyunlar

Steam, her dönem düzenlediği tematik kampanyalarına bir yenisini ekledi. Bu kez merkezinde, ana karakterlerinde hayvanların yer aldığı yapımların bulunduğu “Hayvan Festivali” var. 17 Kasım’a kadar sürecek olan bu özel indirim döneminde, hem eğlenceli hem de duygusal hikayelere sahip birçok oyun uygun fiyatlarla sunuluyor. Türkiye’deki oyuncular, Steam mağazasına giriş yaparak kampanyadan hemen faydalanabiliyor.

Bu özel dönem boyunca Steam, geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden çeşitli yapımları öne çıkarıyor. Kampanyaya dahil olan oyunlar arasında simülasyon, macera ve keşif türlerinin öne çıktığı görülüyor. Özellikle son dönemde dikkat çeken Goat Simulator 3 ve ARK: Survival Ascended gibi oyunlar, hem mizah hem de aksiyon dolu yapılarıyla ön plana çıkıyor.

Steam Hayvan Festivali kapsamında öne çıkan bazı oyunlar ve indirim oranları şöyle:

Goat Simulator 3 – Normal fiyat: 14.99$ → İndirimli fiyat: 5.99$ ( -%60 )

– Normal fiyat: 14.99$ → İndirimli fiyat: 5.99$ ( ) ARK: Survival Ascended – Normal fiyat: 44.99$ → İndirimli fiyat: 22.49$ ( -%50 )

– Normal fiyat: 44.99$ → İndirimli fiyat: 22.49$ ( ) TUNIC – Normal fiyat: 14.99$ → İndirimli fiyat: 7.49$ ( -%50 )

– Normal fiyat: 14.99$ → İndirimli fiyat: 7.49$ ( ) Night in the Woods – Normal fiyat: 10.49$ → İndirimli fiyat: 5.24$ ( -%50 )

– Normal fiyat: 10.49$ → İndirimli fiyat: 5.24$ ( ) Hello Kitty Island Adventure – Normal fiyat: 18.99$ → İndirimli fiyat: 14.24$ (-%25)

Şirketin düzenlediği “Hayvan Festivali” indirimleri, hem yeni çıkan yapımları denemek hem de uzun süredir listede bekleyen oyunları kütüphanenize eklemek için harika bir dönem sunuyor. Tüm kampanya detaylarını görmek ve indirimli oyunları keşfetmek için resmi mağaza sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

17 Kasım’a kadar devam edecek “Hayvan Festivali”, oyuncuların hem nostaljik hem de yeni deneyimlerle dolu bir kütüphane oluşturmasını sağlayabilir. Kaçırılmaması gereken bu indirim dönemi, şirketin yıl sonu kampanyalarına da bir ön hazırlık niteliğinde görünüyor.

