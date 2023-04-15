Xiaomi 13 Ultra, 2023’ün en iyi kameralı akıllı telefonu olmak için büyük bir potansiyele sahip. Dahası, telefon kullanıcı deneyimini profesyonel bir kameraya yaklaştıracak bir aksesuara sahip olabilir.

Yakın tarihli bir teaser, cihazın bir deklanşör düğmesi tutacağı ile donatıldığını gösteriyor. Telefonun bir fotoğraf makinesine benzediğini öne süren pazarlama sanatı olsa da söz konusu aksesuar fotoğraf ve video kaydetmeyi kolaylaştıracaktır.

Tanıtım görselinde görüldüğü üzere, Xiaomi 13 Ultra’nın tutma yeri kullanıcının tutuşunu iyileştirmelidir. Kişinin iki eliyle sıkıca tutmasını gerektiren yatay yöndeki kayıtları kolaylaştırabilecek bir detay.

Buna ek olarak ürün, akıllı telefonu uzun süre kamera olarak kullanmayı daha rahat ve konforlu hale getirecek. Bu şekilde, kişinin yalnızca telefonun ekranıyla nişan alması ve fotoğraf çekmek için deklanşöre basması gerekecektir.

Xiaomi 13 Ultra’nın Özellikleri

Söylendiği gibi, Xiaomi 13 Ultra’nın Leica lensli ve dört adet 50 MP sensörlü güçlü bir arka kamera setine sahip olması bekleniyor. Çinli marka, bileşenlerden birinin 1 inç olacağını ve değişken diyafram açıklığını destekleyeceğini zaten doğruladı.

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Telefon yine de Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ve QHD+ çözünürlüklü 6,7 inç OLED ekran ile piyasaya çıkabilir. Ayrıca cihazın 90W hızlı şarj özelliğine sahip 4.900 mAh pil kullanması bekleniyor.

Xiaomi 13 Ultra önümüzdeki salı günü, 18 Nisan’da resmen duyurulacak. Yeni akıllı telefonun ilk olarak Çin’de piyasaya sürülmesi beklenirken, küresel versiyonun 2023’ün ilk yarısı gibi erken bir tarihte piyasaya çıkabileceği belirtiliyor.

Durum böyle olunca, kullanıcılar yakında üst sınıf cihaz ve aksesuarlar hakkında daha fazla ayrıntı öğrenecek. Xiaomi’nin bir sonraki ürünü hakkında daha fazla haber için HWP’yi takip etmeye devam edin.