Xiaomi, Xiaomi Pad 6 ve Xiaomi Pad 6 Pro modellerinin 18 Nisan’da Çin’de Xiaomi 13 Ultra ile birlikte piyasaya sürüldüğünü doğruladı. Şirket ayrıca üç farklı renkte sunulan tabletin büyük bir ekranı, klavye yuvası desteği ve bir kalemi gösteren görüntüsünü yayınladı.

Xiaomi, tabletin 2.8K çözünürlüklü, 144Hz yenileme hızına sahip parlak renk doğruluğu ve donanım düzeyinde düşük mavi ışık göz koruması ve çift göz koruması sertifikası onayladı. Pad 6 için Snapdragon 870 SoC ve Pad 6 Pro için Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci kullanıldığını doğrulayan Xiaomi, Xiaomi Pad 6 Pro’nun ortalama kare hızının 30 dakika sonra bile Genshin Impact oyununda 58,7 FPS’e ulaştığını iddia ediyor.

Şirket, Xiaomi Pad 6 Pro’nun 8600mAh pil kapasitesine sahip, 67W hızlı şarj özelliğiyle donatıldığını ve yeni bir derin uyku moduyla birlikte geldiğini belirtiyor. Bu sayede uyku bekleme süresinin 47,9 gün olduğu söyleniyor.

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Sızdıran Dijital Chat Station’a göre, tabletler metal bir gövdeye, USB 3.0’a, parmak izi tarayıcısına ve 50MP ana kameraya sahip olacak. Ayrıca, tabletlerin 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar depolama alanı sunması bekleniyor. Bakalım Xiaomi’nin en büyük takipçisi olan Vivo bu alanda bir tablet üretecek mi? Bekleyip göreceğiz.