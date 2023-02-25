Xiaomi, önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan MWC 2023 etkinliğinde karşımıza Xiaomi 13 ailesi ile çıkacak. Bu seriyi Avrupa pazarı için tanıtacak olan firmanın asıl planı bu değil. Firma Leica olan işbirliğini bir adım öteye taşıyacak olan Xiaomi 13 Ultra modeli üzerinde çalışıyor. Sızıntıları ile bilinen Ice Universe bugün merakla beklenen bu kamera canavarını ortay çıkardı.

Xiaomi 13 Ultra‘nın en yeni amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2 ve 90 watt şarj desteği ile gelecek söyleniyor. Ayrıca telefonun 12 GB RAM ve 16 GB RAM‘li sürümlerinin bulunması da bekleniyor. Telefon, ana Sony IM989 bir inç görüntü sensörü ve Leica görüntü işleme sistemi ile donatılacak. Ayrıca ultra geniş açılı, 3 katlı ve 5 katlı telefoto lenslerle donatılmış üç Sony IMX858 görüntü sensörü alacak.

Müşterilere deri veya cam arka panel ile donatılmış Xiaomi 13 Ultra’nın iki versiyonunun sunulması bekleniyor. Seramik kasalı versiyon olmayacak. Son söylentilere göre, Xiaomi 13 Ultra bu yıl Mart ayında sunulabilir ve satışlar bu yıl Nisan ayında başlayacak.

İlk olarak Çin pazarında satışa sunulacak olan bu telefonun yazılım tarafında da güçlendirilmesi bekleniyor. Leica’nın donanımın yanında yazılımsal olarak da destek sunacağı bu telefonun 1.300 dolar bandında satışa sunulması bekleniyor. Kamera tarafına bu yıl iyice odaklanacak olan Xiaomi, muhtemelen bu canavarı ile DxOMark‘ta ilk 3’e hızı bir giriş yapacak.

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Türkiye pazarına gelmeyecek olan Ultra model bakalım 2023 yılına damga vuran telefonlar arasında kendine yer bulabilecek mi? Bekleyip göreceğiz.