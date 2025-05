Galaxy Tab S9 FE One UI 7 güncellemesi resmi olarak dağıtıma başladı. Samsung’un 2023’te tanıttığı orta segment tablet serisi, şimdi de Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzüne kavuşuyor. Tab S9 FE One UI 7 güncellemesi, hem görsel yenilikleri hem de performans iyileştirmeleriyle dikkat çekiyor. Güney Kore’de başlayan güncelleme, önümüzdeki haftalarda global olarak da yayınlanacak. Peki Galaxy Tab S9 FE One UI 7 yenilikleri neler, nasıl yüklenir, Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Galaxy Tab S9 FE One UI 7 çıktı! Yenilikler neler?

Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini ilk olarak Güney Kore’deki Galaxy A54 kullanıcıları için yayınladı. Güncelleme, Galaxy Tab S9 FE için X516NKOU7CYE1, Galaxy Tab S9 FE+ içinse X616NKOU7CYE1 yapım numarasıyla cihazlara ulaşıyor ve 3620 MB (yaklaşık 3.6 GB) boyutunda.

Yeni arayüzle birlikte ana ekrandaki widget’lar artık çok daha özelleştirilebilir hale gelirken, “Now Bar” adı verilen yeni bildirim alanı sayesinde zamanlayıcılar, müzik kontrolleri, etkinlik bildirimleri gibi öğelere ekran kilidini açmadan erişilebiliyor. Ayrıca canlı bildirimlerle skor takibi, sesli kayıtlar ve anlık gelişmelere ulaşmak artık daha kolay

Galaxy Tab S9 FE One UI 7 yenilikleri

Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzü

Yeni “Now Bar” ile kilit ekranı üzerinden erişim kolaylığı

Gelişmiş ana ekran widget kişiselleştirmesi

Canlı etkinlik takibi: maç skorları, zamanlayıcılar, kayıtlar

Nisan 2025 güvenlik yaması

Samsung uygulamaları için uyumlu güncelleme desteği (Good Lock, Ana Ekran uygulaması gibi uygulamalar)

Tab S9 FE Android 15 güncellemesi hangi sürümle geliyor?

Tab S9 FE Android 15 güncellemesi Güney Kore’de şu an için iki farklı modelde yayınlandı:

Galaxy Tab S9 FE – X516NKOU7CYE1

– X516NKOU7CYE1 Galaxy Tab S9 FE+ – X616NKOU7CYE1

Her iki cihaz için de güncellemenin boyutu yaklaşık 3.6GB. Bu nedenle kullanıcıların Wi-Fi bağlantısı üzerinden yükleme yapmaları öneriliyor. Ayrıca yükleme öncesi en az %50 şarj öneriliyor.

Galaxy Tab S9 FE One UI 7 nasıl yüklenir?

Güncellemeyi yüklemek isteyen kullanıcılar cihazlarında şu adımları takip edebilir:

Ayarlar uygulamasını açın Yazılım güncellemesi sekmesine gidin İndir ve yükle seçeneğine dokunun

Güney Kore’de başlayan bu dağıtımın, Mayıs sonu veya Haziran başında Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına da yayılması bekleniyor. Türkiye içinse Haziran ayının ilk haftalarında OTA yoluyla sunulması muhtemel.

Tab S9 FE ne kadar güncelleme alacak?

Galaxy Tab S9 FE serisi, Android 13 ile piyasaya çıkmıştı. Android 14 ve One UI 6.1.1 güncellemelerinin ardından, şimdi de Android 15’e yükseltildi.

Samsung’un yazılım politikası gereği, bu tablet serisi iki büyük Android güncellemesi daha alacak. Yani Android 16 ve Android 17 versiyonları da cihazlara sunulacak. Tab S9 serisiyle beraber bu modellerin de güncelleme ömrünü tamamlamasını bekliyoruz.