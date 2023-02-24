Xiaomi 13 Lite, Tayland’ın NBTC yetkilisinden sertifika aldı. Liste, 2210129SG model numaralı Xiaomi cihazının piyasaya çıktığında Xiaomi 13 Lite olarak adlandırılacağını doğruluyor. Maalesef ki, NBTC sertifikası cihazın özellikleri hakkında önemli bir şey bizlere göstermiyor.

Bilindiği gibi Xiaomi, küresel pazar için Xiaomi 13, 13 Pro ve 13 Lite’ı duyurmak için 26 Şubat 2023‘te bir lansman etkinliği düzenleyecek. Türkiye pazarı için henüz tarih vermeyen firma, bu canavarlarını ülkemize geç de olsa getirecektir.

Bu zamana kadar ortaya çıkan sızıntılara göre Xiaomi 13 Lite, Full HD+ çözünürlüğü ve 120 Hz yenileme hızını destekleyen 6,55 inç büyüklüğünde AMOLED ekran ile gelecek. Selfieler için cihaz, 32 megapiksel ana kamera ve 32 megapiksel ultra geniş lens ile donatılmış olarak gelecek.

Telefonun arka panelinde OIS özellikli 50 megapiksel Sony IMX766 ana kamera bulunacak. 2 megapiksel makro kamera ve 20 megapiksel ultra geniş lens bunu destekleyecektir. Telefon, Android 13 işletim sistemi ve MIUI 13 ile önceden yüklenmiş olarak gelecek.

Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti Xiaomi 13 Lite’a güç verecek. Cihazın 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar depolama alanıyla gelmesi bekleniyor. 67W hızlı şarjlı 4.500mAh bataryaya sahip olacak. Bu özellikler, geçen yıl yalnızca Çin pazarı için piyasaya sürülen Xiaomi CIVI 2’nin yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceğini gösteriyor.

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Xiaomi 13 Lite’ın küresel pazara siyah, pembe ve mavi gibi tonlarda gelmesi bekleniyor. 499 Euro gibi bir fiyat ile satışa sunulması beklenen telefon bakalım beklentileri karşılayabilecek mi?