Xiaomi, uzun zamandır beklenen Xiaomi 13 Ultra modelini yarın şirketin Çin’deki “Carry the Light Together” etkinliğinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Lansman öncesinde Xiaomi, yaklaşmakta olan 13 Ultra’nın ekranıyla ilgili bir ön gösterim videosu yayınladı. Video, akıllı telefonun Xiaomi ve Huaxing tarafından ortaklaşa geliştirilen ve TCL CSOT’un üretici olarak yer aldığı C7 adı verilen yerli üretim 2K ekranla donatılacağını ortaya koyuyor. Bu ekranın parlaklık değeri ise rekor seviyede!

Xiaomi 13 Ultra Güneş Gibi Parlayacak!

Samsung’un E6 ekranıyla karşılaştırıldığında, C7 ekran daha yüksek ışık verimliliği, daha iyi görüntüleme açıları ve daha düşük ekran gücü tüketimiyle Çin pazarındaki en gelişmiş üst düzey ekranlardan biri haline geliyor. Ekran ayrıca HDR içeriklerde 2.600 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor.

2.600 nit parlaklık değeri, telefon sektörü için bir rekor sayılabilir. Zira en parlak telefon unvanına sahip olan iPhone 14 Pro’lar bile en fazla 2.000 nit parlaklığa kadar ulaşabiliyor. Xiaomi, bu ekranın yerli üst düzey ekranlarda öncü olacağını ve yeni akıllı telefonun önemli bir satış noktası haline geleceğini iddia ediyor.

Gelişmiş ekranın yanı sıra, Xiaomi 13 Ultra’nın halka tipi sıvı soğutma teknolojisi ve çift kanatlı anten grubu gibi son teknoloji özelliklerle dolu olması bekleniyor. Telefonda 120Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç boyutlu QHD+ çözünürlüklü ekran, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 1TB’a kadar depolama alanı, 4900mAh pil ve 90W hızlı şarj desteği bulunacak. Ayrıca Android 13 tabanlı MIUI 14’ü çalıştıracak.

Fotoğrafçılık açısından, Xiaomi 13 Ultra’da dört farklı arka kamera sensörüne yer verilecek. Dört sensörün tümü 50 megapiksel çözünürlüğe sahip olacak. Ana kamera, Sony’nin 1 inçlik IMX989 sensörüyken, diğer sensörler 3 adet Sony IMX858 senrsörü olarak karşımıza çıkacak. Farklı amaçlarla kullanılan bu kameralarda, ünlü kamera üreticisi Leica’nın imzası var.

Ana kamera, değişken diyafram aralığı özelliğini kullanacak ve f/1.9 ve f/4.0 olmak üzere iki diyafram boyutu sunarak çeşitli aydınlatma koşullarında yüksek kaliteli fotoğraflar elde edilmesini sağlayacak.

Amiral gemisi segmentinde yeni bir sayfa açan ve Vivo X90 Pro+ gibi kamera konusunda kendini kanıtlamış modellere rakip olmaya gelen Xiaomi 13 Ultra’nın neler sunacağını bizler de merak ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi 13 Ultra nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!