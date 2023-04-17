Yakında piyasaya sürülecek olan yeni katlanabilir akıllı telefon modelleri için Vivo hazırlıklarını tamamlıyor. Yeni katlanabilir telefonlar arasında bu hafta içinde piyasaya sürülecek olan Vivo X Fold 2 ve X Flip yer alıyor. Piyasaya sürülmeden önce, yeni bir sızıntı bu modellerin her ikisinin de temel özelliklerini ortaya çıkardı.

Vivo X Fold 2

Haber, bilgiyi 91Mobiles ile paylaşan ünlü tipster Ishan Agarwal’dan geldi. Çinli akıllı telefon üreticisi 20 Nisan 2023 tarihinde yeni X Fold ve X Flip modelini tanıtmaya hazırlanıyor. X Fold 2, Samsung Galaxy Z Fold modellerine benzer şekilde bir dizüstü bilgisayar gibi katlanan 8,03 inç uzunluğunda bir birincil ekrana sahip olacak. Bu panel 4:3.5 en boy oranı, 120Hz yenileme hızı, HDR10+ ve 360ppi özelliklerine sahip olacak. Bu arada, ikincil ekranı 21:9 en boy oranına, 2.520×1.080px çözünürlüğe, 120hz yenileme hızına, HDR10+ ve 420ppi’ye sahip 6,53 inçlik bir panel olacak.

Boyutlarından bahsetmişken, 13 mm (açıldığında yaklaşık 6 mm) kalınlığında ve 280 gram ağırlığında olduğuna inanılıyor. Kaputun altında, cihaz yaklaşık 12GB LPDDR5X RAM ve 256GB veya 512GB UFS 4.0 dahili depolama ile eşleştirilecek olan Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile beraber gelecek. X Fold 2, 120W kablolu hızlı şarjı ve 50W kablosuz hızlı şarjı destekleyecek 4.800mAh pil kapasitesine sahip.

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Fotoğrafçılık için, Vivo X Fold 2’nin 50 megapiksel birincil sensör (f/1.75 diyafram açıklığı), 108 derece görüş alanına sahip 12 megapiksel ultra geniş açılı lens (f/2.0) ve 47 mm odak uzaklığına sahip 12 megapiksel portre atıcıdan oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip olacağı bildirilirken, ön tarafta 16 megapiksel selfie kamerası bulunuyor. Cihaz ayrıca Mavi, Siyah ve Kırmızı olmak üzere birden fazla renk seçeneğiyle sunulacak ve muhtemelen ekran altı parmak izi tarayıcısına sahip olacak.

Vivo X Flip

Yeni sızıntı, yaklaşmakta olan X Flip modelinin temel özelliklerini de ortaya çıkardı. Adından da anlaşılacağı gibi, Samsung Galaxy Z Flip modellerine benzer şekilde kapaklı katlanabilir bir tasarıma sahip olacak. Birincil ekranı 21:9 en boy oranına, 2.520 x 1080px çözünürlüğe, HDR10+ desteğine, 406ppi ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,74 inç uzunluğunda bir AMOLED panel. Öte yandan, 3 inçlik bir kapak ekranına da sahip olacak. Kaputun altında, cihaz 12GB LPDDR5X RAM ve 256GB veya 512GB UFS 3.1 dahili depolama alanı ile eşleştirilecek bir Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SoC ile donatılmıştır.

Akıllı telefon, 44W hızlı şarjı destekleyecek 4.400mAh pil kapasitesine sahip X Flip’in arka yüzünde 32 megapiksel birincil kamera (f/1.75) ve 108 derece görüş alanına sahip 12 megapiksel ultra geniş açılı lens (f/2.2) yer alacak. Bu arada, ön tarafta da 32 megapiksellik bir selfie atıcı yer alacak. Cihaz 8,2 mm ölçülerinde ve yaklaşık 200 gram ağırlığında olacak. Ayrıca mor, siyah ve altın tonları olmak üzere birden fazla renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek. Diğer önemli özellikler arasında, güvenlik için ekran altı parmak izi okuyucusu ve Android 13 ile beraber gelecek.