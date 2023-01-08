Xiaomi, 2022 bitmeden yeni amiral gemisi modelleri olan Xiaomi 13 ve 13 Pro’yu tanıtıp Çin’de satışa sunmuştu. Snapdragon 8 Gen 2‘den gücünü alan ve kamera tarafında çok iddialı olan bu serinin anavatanında kullanıcılarını fazlasıyla memnun ettiği ortaya çıktı.

Xiaomi CEO’su Lei Jun, Weibo’da Xiaomi 13 ve 13 Pro müşterilerinden gelen olumlu yorum sayısının yüzde 98’i aştığını söyledi. Kullanıcıların 13 ve 13 Pro arasında nasıl seçim yapılacağına dair sorularını yanıtlayan Lei Jun, telefonların boyutlarının farklı olduğunu ve bunun birçokları için önemli olduğunu söyledi.

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Serinin şimdilik tepe modeli olan Xiaomi 13 Pro, en modern teknolojilere sahip bir üst kamera ve fotoğraf severler için bir inç Sony IMX989 görüntü sensörü ile ana modelden daha iyi bir deneyim sunuyor. Ayrıca şirketin CEO’suna göre Xiaomi 13, mükemmel görünüm ve dokunsal hislerin yanı sıra bir telefoto lens, IP68 koruması ve modaya uygun gençleri hedefleyen diğer özelliklere sahip kompakt bir evrensel amiral gemisi konumunda.

Gücünü Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinin yanı sıra 12 GB LPDDR5X RAM‘den alan bu canavarlarda 120W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. Ancak ana modelide bu hızlı şarj 67W ile sınırlandırılmış durumda. Bu yılın ilk çeyreğinde Avrupa lansmanı da yapılacak olan bu seriye 2023’ün ortalarına doğru Ultra modelin eklenmesi bekleniyor.

Ultra model ile Xiaomi’nin ne gibi yenilikler sunacağı merakla bekleniyor. Çinli teknoloji devi öyle bir model yapmalı ki hali hazırda canavar özelliklere sahip olan Pro modelden daha iyi bir deneyim sunabilmeli. Bakalım Xiaomi’ye 1 Şubat’ta Samsung’un cevabı nasıl olacak?