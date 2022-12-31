Çinli teknoloji devi Xiaomi, alt markası Redmi altında inanılmaz derecede uygun fiyatlı bir akıllı telefon piyasaya sürdü. Söz konusu cihaz Redmi 12C olarak adlandırılıyor ve markanın düşük fiyata iyi özellikler sunma politikasına uygun şekilde üretiliyor. Telefon, uzun ömürlü bir batarya, dev bir ekran, güçlü bir işlemci ve daha fazlası ile beraber geliyor. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

İçindekiler Xiaomi Redmi 12C Cihazının Tasarımı ve Teknik Özellikleri

Xiaomi Redmi 12C Cihazının Tasarımı ve Teknik Özellikleri



Yeni cep telefonu Redmi 12C, tasarım açısından bu yılın başlarında piyasaya sürülen Redmi A1 serisi akıllı telefonlara benziyor. İki kamera, bir LED flaş ve bir parmak izi sensörü içeren cihaz, şık bir arka kamera modülüne sahip. Yeni Redmi, dokulu bir hissiyat veren arka panel ile beraber kavisli kenarlarıyla da modern bir görüntü yakalıyor. Ön tarafta ise, ince çerçeveli düz bir ekran ve V harfine benzetebileceğiniz bir çentik modeli bulunuyor.

Teknik özelliklere geçecek olursak, akıllı telefon yüksek çözünürlük sunan 6,71 inçlik LCD bir ekrana ev sahipliği yapıyor. İşlemci ve bellek tarafında ise Redmi 12C, LPDDR4X RAM ve eMMC 5.1 flash bellek ile desteklenen bir MediaTek Helio G85 işlemci ile donatılmış. Akıllı telefon yaklaşık 192g ağırlığında ve yaklaşık 8.77mm kalınlığında. Fotoğrafçılık için, telefonun arkasında 50MP ana sensörlü bir duar-arka kamera ünitesi bulunuyor. Ön tarafta selfie’ler ve video görüşmeleri için 5MP’lik bir enstantane var. 4G bağlantı teknolojisini destekleyen akıllı telefon 5000mAh batarya ile besleniyor ve 10W şarjı destekliyor. Öte yandan cihaz, Bluetooth, WiFi ve hatta 3,5 mm kulaklık girişi gibi olağan bağlantı seçeneklerine sahip.

Fiyat ve bulunabilirlik tarafına da değinecek olursak, Redmi 12C 4GB RAM + 64GB depolama alanı ile 699 Yuan’dan (101 $) başlıyor. Oldukça uygun fiyatlı telefonun ayrıca sırasıyla 799 Yuan (115 $) ve 899 Yuan (130 $) olarak fiyatlandırılan 4GB + 128GB ve 6GB + 128GB depolama tercihleriyle de bulunmakta. Maalesef cihaz şu an itibariyle yalnızca Çin’de satın alınabilir durumda. Ancak ilerde yeni cep dostu canavarın küresel pazarda, dolayısıyla ülkemizde satışa sunulduğunu görebiliriz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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