Xiaomi, Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro geçtiğimiz sene bu zamanlar Çin’de tanıtmıştı. Akabinde 2022 yılının Mayıs ayında biz bu cihazı Türkiye’de gördük. Buradan yola çıkarak önümüzdeki günlerde olacak Xiaomi 13 serisi Çin lansmanından bahsedebiliriz. Bugün ise Xiaomi 13 Pro ile ilgili bazı sızıntılar mevcut. Gelin bir göz atalım.

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Sızıntıların kaynağı Yogesh Brar. Paylaştığı Tweet’e göre:

Xiaomi 13 Pro’nun kaputunun altında önümüzdeki günlerde tanıtılacak olan ve 2023 yılının amiral gemisi işlemcisi olacağını düşündüğümüz Snapdragon 8 Gen 2 olacak. İşlemciye 8GB veya 12GB RAM ve 128GB, 256GB veya 512GB dahili depolama eşlik edecek.

Cihazın asıl bombası kamera tarafında. Xiaomi 13 Pro, 1 inç boyutunda ve 50 MP çözünürlükte Sony IMX989 sensörüne ev sahipliği yapacak. Biz bu lensi Xiaomi 12S Ultra’da da görmüştük. Sony IMX989’a 50 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP telefoto lens eşlik edecek. Ön kamera ise 32 MP çözünürlüğünde olacak. Xiaomi 13 Pro’nun kamerası iki şirketin ortak olmasından bu yana beklenen Leica optimizasyonlarına da sahip olacak. Yani bizleri çok kaliteli bir kameranın beklediğini söyleyebiliriz.

Ekran tarafında ise Xiaomi 13 Pro, LTPO teknolojisini destekleyen 6,7 inçlik E6 Amoled bir ekrana sahip olacak. Ekran yenileme hızı ise en az 120hz olacak.

Yazılım tarafında ise Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzünü göreceğiz.

Xiaomi 13 Pro’nun özellik sızıntıları bu şekildeydi. Siz Xiaomi 13 Pro hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlardan paylaşmayı unutmayın.