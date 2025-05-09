Elektrikli araç dönüşümüne hız kesmeden devam eden Türkiye, küresel otomotiv markaları için cazibe merkezi haline geliyor. Bu kapsamda, Çinli üretici Chery, Türkiye’deki ilk üretim tesisini Samsun’da kurma kararı aldı. Yeni Chery Türkiye fabrikası, yıllık 200 bin araç üretim kapasitesiyle hem bölgeye hem de otomotiv sektörüne büyük katkı sağlayacak. Peki Chery Samsun yatırımı neler getiriyor, elektrikli araç piyasasındaki bu yükselişin arkasında ne var?

Chery Samsun yatırımıyla Türkiye’de üretime başlıyor

Bilişim Vadisi’nde düzenlenen İklim ve Ekonomi Sürdürülebilir Mobilite Zirvesi’nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Chery Türkiye fabrikası projesini resmen doğruladı. Kacır, Chery markasının Türkiye’deki ilk üretim tesisini Samsun’da kuracağını ve fabrikanın yılda 200 bin araç üretim kapasitesine sahip olacağını açıkladı. Bu üretim hacmi, Türkiye’nin otomotiv üretim kapasitesine ciddi katkı sağlayacak.

Bakan Kacır’ın açıklamalarına göre, yalnızca Chery Türkiye fabrikası değil, diğer global üreticiler de Türkiye pazarına yatırım yapıyor. Örneğin, BYD’nin Manisa’da kuracağı 150 bin kapasiteli elektrikli araç fabrikası da bu stratejik hamlelerin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Elektrikli ve hibrit araçlara olan talep Türkiye’de rekor seviyelere ulaştı. 2024’ün ilk dört ayında hibrit araç satışları bir önceki yıla göre yüzde 134 artarken, elektrikli araç satışları da yüzde 103’lük bir yükseliş gösterdi. Bu artışın arkasında tüketici tercihlerinin değişmesi, çevreci politikalar ve devlet desteklerinin etkili olduğu belirtiliyor.

Bakan Kacır ayrıca hızlı şarj altyapısının da hızla büyüdüğünü vurguladı. Türkiye genelinde 30 binin üzerinde şarj bağlantı noktasına ulaşıldı ve bu sayının 12 bini hızlı şarj istasyonu. Bu altyapı, Chery Samsun gibi yatırımların da etkisiyle her geçen gün daha da genişliyor.

Türkiye elektrikli araç pazarı gelecekte nasıl olacak?

Bakan Kacır’ın açıkladığı hedeflere göre, 2030 yılına kadar Türkiye’de elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların pazar payı %35’in üzerine çıkacak. Aynı dönemde yerli üretim oranı %75’e ulaşırken, toplam üretim kapasitesi de yıllık 1 milyonu aşacak. Bu hedefin bir parçası olan Chery Türkiye fabrikası, Chery markasının yerli pazarda daha rekabetçi hale gelmesini sağlayacak.

Elektrikli araç ekosisteminin büyümesiyle birlikte, Türkiye’nin otomotiv endüstrisinde Avrupa’nın en önemli merkezlerinden biri haline gelmesi bekleniyor. Chery Samsun yatırımı, bu yolculukta atılan stratejik adımlardan sadece biri.

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