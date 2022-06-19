Xiaomi 12 Pro incelemesiyle karşınızdayız. Xiaomi’nin şimdiye kadar ürettiği en iyi ve en güçlü telefon olan 12 Pro, 3 adet 50 MP kamera sistemiyle geliyor. Aydoğan ise tasarım, kamera, MIUI gibi detayları ile beraber ortaya çıkan sonucu aktarıyor.

İlginizi çekebilir; Snapdragon 8 Gen 1 Isınıyor Mu? | Xiaomi 12 Pro ile PUBG ve Diablo Oynadık!

Not: Videoda yer alan Xiaomi 12 Pro inceleme için Xiaomi Türkiye tarafından gönderilmiştir.

Xiaomi 12 ve 12 Pro’nun güncel fiyatlarına Hepsiburada üzerinden göz atmak için; https://app.hps.im/d7ct/s28h58x1

Xiaomi 12 ve 12 Pro’nun güncel fiyatlarına Trendyol üzerinden göz atmak için; https://ty.gl/d5c5qvfzi1

Xiaomi 12 Pro özellikleri

Boyutlar: 163,6 x 74,6 x 8,2 mm

Ağırlık: 204 gram

Ekran: 6,78 inç WQHD+ LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

Grafik: Adreno 730

Bellek: 12 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP

Ön Kamera: 32 MP

Hoparlör: Stereo (2 tweeter, 2 woofer) (Harman Kardon, Dolby Atmos)

Bağlantı: Wi-Fi 6e, NFC, BT 5.2, Kızılötesi

Batarya: 4600 mAh

Şarj: 120 Watt / 50 Watt Kablosuz / 10 Watt Ters Şarj

İşletim Sistemi: Android 12, MIUI 13

Fiyat: 24.999 TL

Xiaomi 12 serisi, ister zorlu aydınlatma koşulları olsun ister hareketli nesneler, senaryo ne olursa olsun kullanıcıların stüdyo kalitesinde çekimler yapmalarına olanak tanıyor. Her üç modelde çok yönlü çekim için profesyonel düzeyde üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12, 8K video kaydına olanak tanıyan 50MP’lik devasa geniş açılı kamerasıyla mükemmel sonuç veriyor.

Xiaomi 12 Pro, son teknoloji Sony IMX707 ultra büyük ana sensöre sahip üçlü 50MP kurulumuyla öne çıkıyor. Sony IMX707, büyük miktarda ışığı yakalıyor ve daha yüksek odak hızları ve artırılmış renk doğruluğu ile gelişmiş görüntüleme yetenekleri sunuyor.

Üç modelin tamamında bulunan One-click AI Cinema özelliği, Parallel World (Paralel Dünya), Freeze Frame Video (Donmuş Kare Video) ve Magic Zoom (Sihirli Yakınlaştırma) modları gibi çeşitli yaratıcı seçeneği kullanıcıların parmaklarının ucuna getiriyor.

Üst seviye işlemci performansı

Xiaomi 12 serisi, gelişmiş Qualcomm Snapdragon mobil platformlarıyla amiral gemisi performansına kolaylıkla ulaşıyor. Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12, Qualcomm’un en gelişmiş platformu olan Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyi içeriyor. 4 nm üzerine inşa edilen bu işlemci, önceki nesle kıyasla GPU grafik işleme yeteneklerini yüzde 30, enerji verimliliğini ise yüzde 25 artırıyor.

Xiaomi 12 serisi, optimum ürün deneyimi için üstün bir soğutma kapasitesi sunmak adına süper büyük bir buhar odası ve çok sayıda grafit katmanıyla desteklenen yüksek performanslı bir soğutma sistemi sunuyor.

Çok yönlü güçlü eğlence deneyimleri

Her üç cihaz da DisplayMate tarafından A+ olarak derecelendirilen AMOLED Nokta Ekran ve TrueColor desteğiyle canlı görüntüler sunuyor. Daha fazla gönül rahatlığı için ekranı çizilmelere karşı daha dayanıklı hale getiren Corning Gorilla Glass Victus özelliğine sahip Xiaomi 12 serisi, içeriklere canlı renkler katan ve ayrıntılarla hayat veren sektör lideri görüntüleme teknolojisi Dolby Vision’ı destekliyor. Xiaomi 12 serisi aynı zamanda HDR 10+ teknolojisini de destekliyor. Xiaomi 12 Pro’nun ayrıca kullanıcıların uzun vadeli görsel sağlığı için SGS Eye Care Display sertifikası bulunuyor.

Xiaomi 12 Pro, inanılmaz derecede pürüzsüz görüntüleme ve kaydırma desteği ile amiral gemisi ekranı yeniden tanımlıyor. Cihazın son derece güç verimli 6,73 inç WQHD+ ekranı, içeriğe bağlı olarak dinamik LTPO ekranını 1Hz ile 120Hz arasında akıllı bir şekilde ayarlamak için AdaptiveSync Pro teknolojisinden faydalanıyor.

SOUND BY Harman Kardon özelliğine sahip olan Xiaomi 12 serisi, Dolby Atmos® ile desteklenen sürükleyici bir ses deneyimi yaratarak, tüm favori eğlencelerde zengin ayrıntı, netlik ve gerçekçilik ile uzamsal ses sunuyor. Xiaomi 12 Pro’nun iki tweeter ve iki woofer’dan oluşan dörtlü hoparlörler kurulumu son derece şaşırtıcı bir ses aralığını kapsıyor. Xiaomi 12 ve Xiaomi 12X, sürükleyici oyun veya video için ideal ve dengeli bir stereo ses sunuyor.

Yeni nesil şarj

Xiaomi serisi, gün boyu profesyonel düzeyde sinema ve eğlence deneyimleri sunmak için şarj hızını ve güvenliğini bir üst düzeye taşıyor.

İnanılmaz hızlı 120W Xiaomi HyperCharge özelliğine sahip olan Xiaomi 12 Pro, boost modunu kullanarak yalnızca 18 dakikada tamamen şarj oluyor. 4.600mAh pil ile Xiaomi 12 Pro, kullanıcı taleplerini karşılayan yeni nesil şarj özellikleri sunuyor2.

Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12, pil ömrünü uzatan kullanıcıların şarj alışkanlıklarını öğrenen ve bunlara uyum sağlayan akıllı bir şarj algoritması olan Xiaomi AdaptiveCharge teknolojisinden faydalanıyor.

İnceleme 12 Pro 9 Puan Xiaomi 12 Pro, şık tasarımı, 3 adet 50 MP kamerası ve güçlü işlemcisi ile markanın en iyi telefonu durumunda. ARTILARI Şık Tasarım

Şık Tasarım Üstün Performans

Üstün Performans Başarılı Kamera EKSİLERİ Isınma Problemleri Editörün Kararı Tasarım 0

Performans 0

Kamera 0

Ekran 0