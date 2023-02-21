Çinli teknoloji devi Xiaomi, 26 Şubat’ta Barselona’da düzenlenecek olan MWC 2023 etkinliğinde Xiaomi 13 serisinin küresel lansmanını yapacağını açıkladı. Firma bu etkinlikte Xiaomi 13 ve 13 Protein modellerini tanıtacaktı. Bugün ise firmanın bu seriye bir de Lite modeli ekleneceği ortaya çıktı. Xiaomi 13 Lite olarak isimlendirilecek olan telefonun özellikleri de şimdiden belli oldu.

Bu telefon aslında geçen ay Google Play konsolunda ortaya çıkmıştı. Beklendiği gibi, bu geçen Eylül ayında Çin’de tanıtılan Civi 2‘nin yeniden markalanmış bir versiyonu olacak. Telefonda bizi 6.55 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli 1920Hz PWM karartmalı 1000 nit parlaklığa çıkabilen AMOLED ekran karşılayacak.

Telefonun kalbinde ise Snapdragon 7 Gen 1 yonga setini göreceğiz. RAM tarafında ise 8 GB RAM kullanacak olan Xiaomi 128 GB ve 256 GB’lık depolamalara yer verecek. Xiaomi 13 Lite’ın arkasında Sony IMX766 sensörlü 50MP arka kamera, f/1.8 diyafram açıklığı, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 20MP 115 derece ultra geniş açılı lens, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro kamera ve önünde ise 32MP ön kamera bulunacak.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi MWC 2023’te Yeni CyberOne ve CyberDog Robotlarını Sergileyecek!

Kutusundan 67W kablolu hızlı şarjlı 4.500 mAh kapasiteli batarya ve Android 13 işletim sistemi ile çıkacak olan telefonun 500 euro olarak fiyatlandırılması bekleniyor. Türkiye pazarına bu serinin gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor. Bakalım Xiaomi Türkiye bu seriyi ülkemizde kaç TL’den satışa sunacak?

İçindekiler Xiaomi 13 Lite özellikleri

Xiaomi 13 Lite özellikleri

6.55 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli 1920Hz PWM karartmalı 1000 nit parlaklığa çıkabilen AMOLED ekran / Corning Gorilla Glass 5 koruması

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4nm) Mobil Platform

Adreno 662 GPU

8GB RAM

128GB / 256GB depolama

Sony IMX766 sensörlü 50MP arka kamera, f/1.8 diyafram açıklığı, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 20MP 115 derece ultra geniş açılı lens, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro kamera

32MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör

USB Type-C ses, Çift hoparlör, Dolby Atmos

Boyutlar: 159.2×72.7×7.23

Ağırlık: 171.8g

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 balta, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC

67W kablolu hızlı şarjlı 4500mAh kapasiteli batarya