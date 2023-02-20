Çok sayıda teknoloji şirketinin Ar-Ge departmanlarını geliştirmek için yarıştığı robotik alanında rekabet oldukça çetin. Xiaomi de bu şirketlerden biri ve şirket bu alanda uzun süredir yürüttüğü çalışmaların meyvesini almaya başladı. Firma, MWC 2023‘te dört ayaklı robot köpeği CyberOne ve CyberDog isimli insansı robotunu sergileyerek göz doldurmayı hedefliyor. Xiaomi söz konusu kongre ile beraber daha öncesinde Çin’de görücüye çıkardığı robotik cihazlarını 27 Şubat tarihinde küresel pazara açacak.

İçindekiler Teknoloji Harikası CyberOne ve CyberDog Robotları

Teknoloji Harikası CyberOne ve CyberDog Robotları

27 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilecek kongrede tanıtılacak robotlar aslında yeni değil. Şirketin kendi ülkesi Çin’de CyberDog’un 2021 yılında ve CyberOne’ın ise ondan bir yıl sonra piyasaya sürüldüğünü söylemekte fayda var. Dolayısıyla bu ürünleri zaten uzun bir zamandır tanıyoruz.

İlk olarak Xiaomi’nin yeni insansı robotu CyberOne’dan bahsedecek olursak, mevcut robotun boyu 177 cm. Ağırlı ise 52 kilogram. Tasarım açısından CyberOne’ın dış formu genel olarak beyaz renkli materyallerden oluşuyor. Fakat dizleri, bilekleri, beli, kafası ve boyun çevresi, yani eklem yerlerinin tamamı ise siyahla kaplanmış durumda. İnsansı robot, kendi denge merkezini oluşturabildiği için kablo benzeri destek üniteleri olmadan yürüyebiliyor. Bununla beraber insanlarla sohbet edebilme özelliğine de sahip.

Donanım boyutunda CyberOne robotu Mi-Sense isimli derinlik görüş modülü ile beraber geliyor. Cihaz aynı zamanda bir AI etkileşim algoritması sayesinde 3D alanı algılama ve bireyleri, jestleri ve ifadeleri tanıma yeteneğine sahip. Şirketin yine kendi geliştirdiği MiAI çevre semantiği tanıma motoru ve MiAI vokal duygu tanımlama motoru ile CyberOne, 85 tür çevresel sesi ve 45 insan duygusu sınıflandırmasını tanıyabiliyor. Kavisli OLED modülü ile birleştirilmiş işlem birimleri, gerçek zamanlı etkileşimli bilgilerin görüntülenmesine de olanak olanak tanıyor.

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NVIDIA’nın Jetson Xavier NX platformu tarafından desteklenen ve 11 dahili sensörle donatılan Cyberdog ise, Boston Dynamics’in oldukça ünlü dört ayaklısından çok daha küçük boyutlarda. CyberDog 2021’de piyasaya sürüldüğü sırada üç şekilde kontrol edilebiliyordu: cep telefonu uygulaması, ses kontrolü ve ayrı olarak satılan bir uzaktan kumanda. Özellikle sadece birkaç özel cep telefonu tarafından kontrol edilebilen robot, bu sebeple büyük tepkiler almıştı. Xiaomi’in ürünü küresel pazara açmasından itibaren CyberDog uygulamasını destekleyen telefonları arttırması bekleniyor.