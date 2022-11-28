Xiaomi, bugün Weibo üzerinde yaptığı afiş paylaşımlarıyla gündem oldu. 1 Aralık’ta tanıtılacak olan Xiaomi 13 serisi hakkında birçok bilgi paylaştı. Ayrıca cihazın tasarımına dair birçok ipucu da verdi.

Xiaomi 13 Serisi tanıtılmadan önce teknik özelliklerinin neredeyse tamamı sızdırıldı. Bunların başında Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisine sahip olacağı açıklanırken, Samsung yapımı E6 panel, deri versiyonu, IP68 sertifikası ve 13 Pro modelinin 1 inç sensörlü kamera kullanacağı geliyor.

Peki siz Xiaomi 13 serisi ve diğer ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz? 1 Aralık’ta Çin lansmanıyla birlikte dünyaya tanıtılacak olan cihazları biz de canlı yayınla sizlere aktarmaya çalışacağız. Eğer telefonlar hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak isterseniz buraya bakabilirsiniz.

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