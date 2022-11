Xiaomi her sene sonunda yeni amiral gemisi modellerini Çin’de tanıtıyor. 2022 yılının sonlarına geldiğimiz şu günlerde Xiaomi 13 serisi ile ilgili bir çok bilgi bulunuyor.

Xiaomi 13 serisi bir takım ekosistem ürünleri ile birlikte 1 Aralık tarihinde tanıtılacağı kesinleşti. Ankit isimli Twitter kullanıcısı bu cihazlarla ilgili bir çok görseli yayınladı. Bir göz atalım.

Xiaomi 13 serisi birçok amiral gemisinde olduğu gibi IP 68 sertifikasına sahip olacak. Bu, suya ve toza karşı dayanıklı demek.

Xiaomi 13 Series Will Feature IP68 Rating pic.twitter.com/1d2RzJ3DjU

Xiaomi 13 %93.3 ekran kasa oranına sahip olacak. Bunun yanı sıra 71.5 mm’lik bir genişliğe ve 1.61 mm’lik süper dar bir çerçeveye sahip olacak.

•1.61mm Bezels on three Sides •1.81mm Chin •93.3% Screen-to-body ratio pic.twitter.com/T8RX1tcGLg

Bu özelliklerin yanı sıra Xiaomi 13 hakkında bazı sızıntılar da mevcut. Sızıntılara göre Xiaomi 13’ün 2K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.2 inç AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor. 50MP Sony IMX8 serisi kamera sensörüne sahip olabilir. Cihaz 120W hızlı kablolu şarjı destekleyebilir. Cihaz, yakın zamanda Geekbench web sitesinde Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 12 GB RAM ile görüldü. Xiaomi 13, tek çekirdekte 1.497 puan ve çok çekirdekli testte 5.089 puan gibi bir puan almayı başardı. Pro modeli de aynı işlemci ile donatılacak ancak Geekbench’te daha yüksek puan almış durumda. Xiaomi 13 Pro, Geekbench 5’in tek çekirdek testinde 1504 puan, çok çekirdek testinde ise 5342 puan aldı.

Xiaomi 13 serisi ile birlikte iki farklı ekosistem ürünü daha tanıtılacak. Bunlardan ilki Xiaomi Watch S2.

Bir diğer ekosistem ürünü ise Xiaomi Buds 4.

Xiaomi Buds 4 Officially Confirmed to Launch on 1st December in China. pic.twitter.com/xMS5o6Miku

