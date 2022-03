Xiaomi 12 Serisinin Global Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

Xiaomi geçtiğimiz senenin sonunda yeni amiral gemisi olan 12 Serisini duyurmuştu. Global pazara açılmayan ve sadece Çin içerisinde satışa çıkan modeller nihayet global pazara da açılıyor.

Çoğu Çin menşeili akıllı telefon üreticileri gibi, Xiaomi’de yeni ürünlerini Çin’de tanıttıktan sonra global pazarlarda satışa sunma konusunda gecikme yaşıyor. Bunun en yeni örneği olarak da 12 Serisi’ni (12 Pro, 12, 12X) gösterebiliriz. Ancak nihayet Xiaomi, 12 Serisini global pazara sunmaya hazır görünüyor. Dün Xiaomi Twitter hesabında attığı “Ready?” tweeti Mi Fanları heyecanlandırdı ve harekete geçirdi. Bugünse marka yine attığı tweet ile 12 Serisinin global tanıtım tarihini açıklamış oldu.

The #Xiaomi12Series global launch is coming your way.

Join us to see how you can #MasterEveryScene with the #Xiaomi12Series on March 15th, 20:00 GMT+8. pic.twitter.com/45IfDpQtHq

— Xiaomi (@Xiaomi) March 8, 2022