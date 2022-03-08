Xiaomi 12 Serisinin Global Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

Xiaomi geçtiğimiz senenin sonunda yeni amiral gemisi olan 12 Serisini duyurmuştu. Global pazara açılmayan ve sadece Çin içerisinde satışa çıkan modeller nihayet global pazara da açılıyor.

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Çoğu Çin menşeili akıllı telefon üreticileri gibi, Xiaomi’de yeni ürünlerini Çin’de tanıttıktan sonra global pazarlarda satışa sunma konusunda gecikme yaşıyor. Bunun en yeni örneği olarak da 12 Serisi’ni (12 Pro, 12, 12X) gösterebiliriz. Ancak nihayet Xiaomi, 12 Serisini global pazara sunmaya hazır görünüyor. Dün Xiaomi Twitter hesabında attığı “Ready?” tweeti Mi Fanları heyecanlandırdı ve harekete geçirdi. Bugünse marka yine attığı tweet ile 12 Serisinin global tanıtım tarihini açıklamış oldu.

The #Xiaomi12Series global launch is coming your way. Join us to see how you can #MasterEveryScene with the #Xiaomi12Series on March 15th, 20:00 GMT+8. pic.twitter.com/45IfDpQtHq — Xiaomi (@Xiaomi) March 8, 2022

Xiaomi, yeni amiral gemisi serisi; 12 Pro, 12 ve 12X’i global pazara 15 Mart Salı günü tanıtacak. Tanıtımla beraber yeni nesil akıllı telefonlarının fiyatlarını da açıklayacak. Etkinlik Türkiye saati ile 23:00′da başlayacak.

Xiaomi 12 serisinin teknik özellikleri neler ve muhtemel fiyatları neler olacak?

Sızdırılan fiyatlara bakılırsa, serinin giriş modeli olan Xiaomi 12, 899 euroluk bir fiyat etiketine sahip olacak. Xiaomi 12’ye göre daha büyük ekran, daha hızlı şarj ve daha büyük batarya gibi avantajlara sahip olan ve serinin tepe modeli olan Xiaomi 12 Pro ise 1099 euroluk fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak.

Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ve OLED ekran gibi üst seviye özellikleriyle Galaxy S22’ye rakip olacağı düşünülen Xiaomi 12’nin Galaxy S22’nin 849 euroluk satış fiyatından 50 euro daha yüksek bir fiyatla satılacağı görülüyor. Aynısı, Galaxy S22+’ın karşısında konumlandırılan 12 Pro için de geçerli. 1099 euroluk bir fiyata sahip olacağı düşünülen Xiaomi 12 Pro, Galaxy S22+’ın 1049 euroluk satış fiyatından 50 euro daha yüksek bir fiyata alıcı bulacak.