Apple, iOS 18.5 güncellemesini duyurarak iPhone kullanıcılarını heyecanlandırdı. Beta test sürecinin ardından, bu hafta içinde iOS 18.5 sürümünün genel kullanıma sunulması bekleniyor. Güncelleme, küçük ama etkili değişikliklerle kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Peki, iOS 18.5 ile gelecek yenilikler neler, ne zaman yayınlanıyor?

iOS 18.5 ile gelecek yenilikler neler?

Mail Uygulaması

iOS 18.5 ile birlikte, Mail uygulamasında iletişim fotoğraflarını kapatma seçeneği doğrudan uygulama içinden erişilebilir hale geliyor. Daha önce Ayarlar menüsünde gizli olan bu özellik, artık sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunarak kolayca yönetilebilecek. Bu değişiklik, e-posta deneyimini daha kişisel ve kontrol edilebilir kılıyor.

Ayarlar Uygulaması

iOS 18.5 güncellemesi, Ayarlar uygulamasında AppleCare+ kapsam bilgilerini daha görünür hale getiriyor. Kullanıcılar, cihazlarının garanti ve destek durumunu daha hızlı ve kolay bir şekilde kontrol edebilecekler. Bu iyileştirme, özellikle teknik destek ve servis ihtiyaçlarında zaman kazandırmayı amaçlıyor.

Pride Duvar Kağıdı

Apple, iOS 18.5 ile birlikte 2025 Pride Koleksiyonu‘nu tanıttı. Bu koleksiyon, yeni bir Apple Watch kayışı, saat yüzü ve iPhone ile iPad için hareketli bir duvar kağıdı içeriyor. Renkli şeritlerin cihaz kilitlenip açıldıkça hareket ettiği bu duvar kağıdı, kullanıcıların cihazlarını daha kişisel ve anlamlı kılmalarını sağlıyor.

Fotoğraflar Uygulaması

iOS 18.5, Fotoğraflar uygulamasında “Son Silinenler” klasörüne tümünü geri yükle ve tümünü sil seçeneklerini ekliyor. Bu özellikler, kullanıcıların silinen fotoğrafları daha hızlı yönetmelerine olanak tanıyor, özellikle büyük miktarda fotoğrafı geri yüklemek veya kalıcı olarak silmek isteyenler için büyük kolaylık sağlıyor.

iOS 18.5 beta sürümünde, “Generative Experiences” adlı yeni bir yetkilendirme etiketi keşfedildi. Bu, Apple’ın gelecekte yapay zeka destekli araçlar veya analizler üzerinde çalıştığını gösteriyor olabilir. Detaylar henüz net olmasa da, bu gelişme, cihazların daha akıllı ve kişisel hale gelmesi yönünde bir adım olarak değerlendiriliyor.

iOS 18.5 güncellemesi, büyük yenilikler yerine kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanıyor. Türkiye’deki iPhone kullanıcıları için bu güncelleme, cihazlarını daha verimli ve kişisel hale getirecek küçük ama önemli değişiklikler sunuyor.

iOS 18.5 ne zaman yayınlanacak?

iOS 18.5 güncellemesinin bu hafta içinde yayınlanması bekleniyor, bu nedenle Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümünü kontrol etmeyi unutmayın.

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