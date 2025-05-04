Alman otomotiv devi BMW, bu yaz tanıtılacak olan iX3 SUV modelinin ardından yakın zamanda i3 sedanın da yollara çıkması beklenirken BMW yeni elektrikli BMW i2 modeli üzerinde de çalışıyor. Peki yeni BMW i2 nasıl olacak?

Yeni BMW i2 Nasıl Olacak?

Gelen son bilgilere göre, BMW i2, markanın tamamen elektrikli ürün gamında kritik bir giriş seviyesi rolü üstlenecek. Mevcut 2 Serisi ailesinin sportif Coupe veya çok yönlü Active Tourer gibi farklı gövde tiplerinden ayrışarak, BMW i2‘nin özellikle pratikliğe, iç hacme ve konfora odaklanan dört kapılı bir sedan formunda tasarlanması öngörülüyor.

BMW i2 modeliyle ilgili ilk sızıntılar birkaç yıl öncesine dayansa da, güncel raporlar modelin piyasaya sürülme takviminin biraz daha ileri bir tarihte olduğunu netleştiriyor. Daha önceki tahminlerde 2028 yılı konuşulurken, son analizler ve kaynaklar BMW i2‘nin 2030 yılına kadar showroom’lardaki yerini almasının beklenmediğini işaret ediyor. Bu durum, modelin titiz bir geliştirme sürecinden geçtiğini ve BMW’nin Neue Klasse platformunun sunduğu potansiyeli BMW i2 için en verimli şekilde kullanmayı hedeflediğini gösteriyor.

Teknolojik cephede BMW i2, markanın 6. nesil batarya teknolojisi ile donatılacak ve tamamen yeni bir elektrikli mimari sunacak. Yeni nesil batarya teknolojisi, hem üretim sırasında daha düşük karbon ayak izi bırakıyor hem de kullanıcılara %30’a varan daha yüksek şarj hızı ve optimize edilmiş menzil değerleri sağlıyor.

Ayrıca, yeni geliştirilen elektromotorlar sayesinde BMW i2, sürüş karakterine göre tercih edilebilecek hem arkadan itişli hem de dört tekerlekten çekişli (xDrive) altyapı seçenekleriyle gelecek. Bu platform aynı zamanda gelişmiş dijital özellikler ve muhtemelen BMW i2 için özgün bir tasarım dili vaat ediyor.

Otomobil dünyasında sıkça tartışılan bir konu ise BMW i2‘nin mevcut içten yanmalı motora sahip 2 Serisi Coupe ile olan ilişkisi. Raporlar, BMW i2‘nin bu modelin doğrudan yerini almayacağını belirtse de, Alman üreticinin ikonikleşmiş Coupe için yeni bir içten yanmalı versiyon geliştirmeyi planlamadığına dair güçlü iddialar bulunuyor.

Bu durum, performans otomobili tutkunlarının gözdesi olan ve oldukça tartışmalı bir tasarıma sahip güncel M2 modelinin geleceği hakkında ciddi soru işaretleri yaratıyor; elektrikli otomobil devrimi bazı efsanelerin vedası anlamına gelebilir.

BMW i2, BMW’nin elektrikli araç stratejisinde kilit bir oyuncu olmaya hazırlanıyor. Markanın giriş seviyesi elektrikli modeli olarak tasarlanan bu sedan, Neue Klasse platformunun getirdiği verimlilik, teknoloji ve sürdürülebilirlik avantajlarını pratik bir kullanım biçimiyle birleştirecek.

2030 yılı civarında yollarda görmeyi umduğumuz BMW i2, premium elektrikli mobiliteye geçişi daha geniş bir müşteri tabanı için erişilebilir kılmayı ve BMW’nin bu hızla büyüyen pazardaki rekabet gücünü pekiştirmeyi hedefliyor. BMW i2, markanın gelecekteki kompakt elektrikli yüzü olabilir.

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Siz BMW i2 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.