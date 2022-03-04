Xiaomi 12 ve 12 Pro’nun Avrupa Fiyatları Sızdırıldı!

Xiaomi, geçtiğimiz yılın Ocak ayında tanıttığı amiral gemisi ailesi olan Mi 11 serisi ile büyük bir çıkış yakaladı ve amiral gemisi cihaz segmentinde Samsung gibi firmalar için önemli bir rakip haline geldi. Mi 11 serisinin devamı olan Xiaomi 12 serisi ise 2021 yılının Aralık ayında Çin’de tanıtılmış ve bu tanıtım yeni seriyi bekleyenleri heyecanlandırmıştı. Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modellerini küresel pazarda satışa çıkaracağı haberlerinden sonra, şimdi de cihazların Avrupa pazarındaki satış fiyatları belli oldu.

Galaxy S22 Serisinden Pahalı Olabilir!

Xiaomi, amiral gemisi katili denilen uygun fiyatına rağmen üst seviye özelliklere sahip cihazlar üretmesiyle bilinen bir firma. Ancak bu düşünce, yeni seriyle biraz değişebilir. Zira cihazların sızdırılan fiyatları, Galaxy S22 serisine kıyasla biraz daha yüksek.

Sızdırılan fiyatlara bakılırsa, serinin giriş modeli olan Xiaomi 12, 899 euroluk bir fiyat etiketine sahip olacak. Xiaomi 12’ye göre daha büyük ekran, daha hızlı şarj ve daha büyük batarya gibi avantajlara sahip olan ve serinin tepe modeli olan Xiaomi 12 Pro ise 1099 euroluk fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak.

Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ve OLED ekran gibi üst seviye özellikleriyle Galaxy S22’ye rakip olacağı düşünülen Xiaomi 12’nin Galaxy S22’nin 849 euroluk satış fiyatından 50 euro daha yüksek bir fiyatla satılacağı görülüyor. Aynısı, Galaxy S22+’ın karşısında konumlandırılan Xiaomi 12 Pro için de geçerli. 1099 euroluk bir fiyata sahip olacağı düşünülen Xiaomi 12 Pro, Galaxy S22+’ın 1049 euroluk satış fiyatından 50 euro daha yüksek bir fiyata alıcı bulacak.

Firmanın yıllardır benimsediği rekabetçi fiyat anlayışından uzaklaştığı görülen Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro’nun satış başarısı anlamında nasıl bir iş çıkaracağı merak konusu olmuş durumda. Xiaomi, amiral gemisi katili cihazlar üretme görevini çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Redmi ve Poco’ya devredebilir. Marka algısını değiştirmek için büyük bir çaba gösteren Xiaomi’nin bu hareketinin sonuçlarını bizler de merak ediyoruz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi amiral gemisi segmentinde Samsung gibi markalarla yarışabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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