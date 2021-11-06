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Xiaomi 11T vs. Xiaomi Mi 10T | Yeni nesil ile eski nesil kamera kıyaslama!
Xiaomi 11T ailesi Cinemagic özellikleri ile dikkat çekerken ailesinin son iki nesilini karşılıklı olarak karşılaştırdık. Bakalım sonuç nasıl çıkmış.
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İçindekiler
Xiaomi 11T vs. Xiaomi Mi 10T | Yeni nesil ile eski nesil kamera kıyaslama!
Xiaomi Mi 10T özellikleri
Boyut: 165.1 x 76.4 x 9.3 mm
Ağırlık: 218 gr
Kasa: Gorilla Glass 5 ön ve arka – Alüminyum Çerçeve
Ekran: 6,67 inç 1800 x 2400 piksel FHD+ IPS 144 Hz HDR10+
İşlemci: Snapdragon 865
Bellek: 6- 8 GB RAM
Depolama: 128 – 256 GB
Arka Kamera: 108 MP + 13 MP + 5 MP
Ön Kamera: 20 MP
Batarya: 5000 mAh
Hızlı Şarj: 33 Watt
Xiaomi 11T özellikleri
Boyut: 164,1 x 76,9 x 8,8 mm
Ağırlık: 204 gram
Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED 120 Hz, HDR10+, 10 bit
Koruma: Corning Gorilla Glass Victus
İşlemci: MediaTek Dimensity 1200 Ultra
Kamera: 108 MP + 8 MP + 5 MP / 16 MP Ön Kamera
Batarya: 5.000 mAh
Şarj: 67 Watt
Ses: Dolby Atmos, Stereo Hoparlör
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