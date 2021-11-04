Xiaomi 11T inceleme! | Dimensity 1200 5G neler sunuyor?

Xiaomi 11T incelemesiyle karşınızdayız. Xiaomi’nin “amiral gemi” olarak lanse ettiği ve oldukça dolu özelliklerle donatılan 11T’nin detaylı incelemesiyle karşınızdayız.

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Boyut ve Ağırlık

164,1 x 76,9 x 8,8 mm

203 gram

Renk Seçenekleri

Gök Mavisi

Ay Işığı Beyazı

Meteor Grisi

Ekstra Özellikler

Gorilla Glass Victus kaplama

Alüminyum çerçeve

Yanda parmak izi

IP53 sertifikası

Ekran Özellikleri

6,67 inç FHD+ AMOLED ekran

HDR10+, 10 bit, 1000 nit parlaklık

120Hz Adaptif Sync, 480 Hz dokunma hassasiyeti

DCI-P3 ve sRGB modu

Donanımsal Özellikler

MediaTek Dimensity 1200 5G

Mali-G77 MC9

8 GB RAM

256 GB depolama

Oyun Perfromansları

PUBG: HDR – Aşırı Yüksek

Genshin Impact: Medium / En Yüksek – 60 fps

COD Mobile: Yüksek grafik

Real Racing 3: Yüksek grafik

Benchmark Performansları

AnTuTu: 600.794 / Find X2 665.648

3DMark: Wild Life Extreme 1.291 / WL 4.217

PC Mark: Work 3.0 Performance 12.172

Geekbench 5: 859 / 2.849

Arayüz

MIUI 12.5, Android 11

Kamera Özellikleri

108 MP, f/1.8, (ana)

8 MP, f/2.2, 120 derece (ultra geniş)

5 MP, f/2.4 (telefoto makro)

16 MP, f/2.5 (ön)

4K 30 fps video arka / FHD 30 fps ön

Ses ve Bağlantı

Stereo hoparlör / Dolby Atmos

Wi-Fi 6, BT 5.2

Batarya

5000 mAh

67 watt

Fiyat

7.499TL