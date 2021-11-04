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Xiaomi 11T inceleme! | Dimensity 1200 5G neler sunuyor?
Xiaomi 11T incelemesiyle karşınızdayız. Xiaomi’nin “amiral gemi” olarak lanse ettiği ve oldukça dolu özelliklerle donatılan 11T’nin detaylı incelemesiyle karşınızdayız.
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İçindekiler
Xiaomi 11T inceleme! | Dimensity 1200 5G neler sunuyor?
Xiaomi 11T güncel fiyatı için; https://app.hps.im/d7ct/ed967717
Boyut ve Ağırlık
164,1 x 76,9 x 8,8 mm
203 gram
Renk Seçenekleri
Gök Mavisi
Ay Işığı Beyazı
Meteor Grisi
Ekstra Özellikler
Gorilla Glass Victus kaplama
Alüminyum çerçeve
Yanda parmak izi
IP53 sertifikası
Ekran Özellikleri
6,67 inç FHD+ AMOLED ekran
HDR10+, 10 bit, 1000 nit parlaklık
120Hz Adaptif Sync, 480 Hz dokunma hassasiyeti
DCI-P3 ve sRGB modu
Donanımsal Özellikler
MediaTek Dimensity 1200 5G
Mali-G77 MC9
8 GB RAM
256 GB depolama
Oyun Perfromansları
PUBG: HDR – Aşırı Yüksek
Genshin Impact: Medium / En Yüksek – 60 fps
COD Mobile: Yüksek grafik
Real Racing 3: Yüksek grafik
Benchmark Performansları
AnTuTu: 600.794 / Find X2 665.648
3DMark: Wild Life Extreme 1.291 / WL 4.217
PC Mark: Work 3.0 Performance 12.172
Geekbench 5: 859 / 2.849
Arayüz
MIUI 12.5, Android 11
Kamera Özellikleri
108 MP, f/1.8, (ana)
8 MP, f/2.2, 120 derece (ultra geniş)
5 MP, f/2.4 (telefoto makro)
16 MP, f/2.5 (ön)
4K 30 fps video arka / FHD 30 fps ön
Ses ve Bağlantı
Stereo hoparlör / Dolby Atmos
Wi-Fi 6, BT 5.2
Batarya
5000 mAh
67 watt
Fiyat
7.499TL
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