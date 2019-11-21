Xiaomi, 100W şarjı gelecek sene piyasaya sürecek

Xiaomi, yeni bir katlanabilir telefon patenti aldı. Huawei Mate X’e benzer bir tasarım gördüğümüz telefonda dört kameralı bir kurulum kullanılacak.

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Çinli Dev, ilk olarak katlanabilir cihaz teknolojilerine geçtiğimiz sene geliştirmeye başladığı Mi Mix Alpha ile giriş yapmıştı. Şimdi ise bu cihazdan çok daha farklı bir tasarım anlayışını gözlemleme şansımız oldu.

Yeni dizaynda, iki taraflı bir menteşe kullanılmış. Motorolo RAZR’da gördüğümüz deniz kabuğu yapısına benzer tasarım anlayışının tercih edildiğini görüyoruz. Perşembe günü farklı bir patent kuruluşu olan Çin merkezli CNIPA’da katlanabilir telefonun ilk prototip aşamaları açıklanmıştı.

Bu tip tasarımlar, satış amaçlı da kullanılabiliyor. Yani, kesin olarak bu cihazın üretileceğini ve piyasaya sürüleceğini kanıtlar nitelikte patentler olmayabilir. Bir ihtimal daha var o da, firmalar ileride dizaynları çalınmasın diye önceden yarattıkları protipleri belirli kuruluşlara onaylatıyor ve bu şekilde ciddi miktarda paralar kazanabiliyorlar.

Yukarıda, tüm mekanik aksamın görüntülerine ulaşabilirsiniz. Xiaomi’nin önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde katlanabilir cihazları piyasaya sürmesi bekleniyor. Henüz bu tip cihazlarda deneysel mekaniklerin kullanıldığı ve gündelik hayata uygun olmadığını da belirtelim.

Katlanabilir cihazların en büyük problemi ekran korumada herhangi bir desteğin sağlanmaması oluyor. Bu da üreticiler ve kullanıcılar için bariz sıkıntılara yol açabiliyor. Hem ekranın ufacık bir darbeden çizilmesi hem de bu plastik aksamın sökülebilir olması yüksek bütçe ayırdığınız cihazların iki gün içerisinde perte çıkması anlamına geliyor. Yakın zamanda Gorilla Glass’ın yeni nesil ekranlara özel koruma teknolojileri üretmelerini ümit ediyoruz.