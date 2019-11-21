Akıllı Telefonlar
Xiaomi, 100W şarjı gelecek sene piyasaya sürecek
Çinli teknoloji devi Xiaomi, Oppo tarafından 50W şarj aletinin piyasaya sürülmesinden sonra 100w’ı destekleyen şarj aletini duyurmuştu. Bu şarj aleti, gelecek sene piyasaya çıkacak olan Xiaomi modelleri ile birlikte piyasaya çıkarılacak.
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Çinli firma tarafından tanıtılan, 100W’lık şarj aleti gelecek yıl piyasaya sürülecek olan bazı Xiaomi telefonlarının kutusundan çıkmaya başlayacak. 4.000 mAh bataryayı 17 dakika gibi kısa bir sürede şarj edebilen şarj aleti kullanıcıları sevindirecek gibi görünüyor.
Xiaomi Geliştiriciler Konferansı‘nda yapılan açıklama ile doğrulanan bu bilgi ile artık kutulardan 100W’lık şarj aleti çıkmaya başlayacak. Ayrıca piyasaya sürülecek olan yeni telefonlarda da 100W şarj desteği bulunacak.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, dört kameralı katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor!
Xiaomi, yeni bir katlanabilir telefon patenti aldı. Huawei Mate X’e benzer bir tasarım gördüğümüz telefonda dört kameralı bir kurulum kullanılacak.
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Çinli Dev, ilk olarak katlanabilir cihaz teknolojilerine geçtiğimiz sene geliştirmeye başladığı Mi Mix Alpha ile giriş yapmıştı. Şimdi ise bu cihazdan çok daha farklı bir tasarım anlayışını gözlemleme şansımız oldu.
Yeni dizaynda, iki taraflı bir menteşe kullanılmış. Motorolo RAZR’da gördüğümüz deniz kabuğu yapısına benzer tasarım anlayışının tercih edildiğini görüyoruz. Perşembe günü farklı bir patent kuruluşu olan Çin merkezli CNIPA’da katlanabilir telefonun ilk prototip aşamaları açıklanmıştı.
Bu tip tasarımlar, satış amaçlı da kullanılabiliyor. Yani, kesin olarak bu cihazın üretileceğini ve piyasaya sürüleceğini kanıtlar nitelikte patentler olmayabilir. Bir ihtimal daha var o da, firmalar ileride dizaynları çalınmasın diye önceden yarattıkları protipleri belirli kuruluşlara onaylatıyor ve bu şekilde ciddi miktarda paralar kazanabiliyorlar.
Yukarıda, tüm mekanik aksamın görüntülerine ulaşabilirsiniz. Xiaomi’nin önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde katlanabilir cihazları piyasaya sürmesi bekleniyor. Henüz bu tip cihazlarda deneysel mekaniklerin kullanıldığı ve gündelik hayata uygun olmadığını da belirtelim.
Katlanabilir cihazların en büyük problemi ekran korumada herhangi bir desteğin sağlanmaması oluyor. Bu da üreticiler ve kullanıcılar için bariz sıkıntılara yol açabiliyor. Hem ekranın ufacık bir darbeden çizilmesi hem de bu plastik aksamın sökülebilir olması yüksek bütçe ayırdığınız cihazların iki gün içerisinde perte çıkması anlamına geliyor. Yakın zamanda Gorilla Glass’ın yeni nesil ekranlara özel koruma teknolojileri üretmelerini ümit ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Samsung W20 5G resmen tanıtıldı!
Samsung W20 5G modeli Çin‘de düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı. Telefon gücünü Qualcomm‘un Snapdragon 855+ işlemcisinden alıyor.
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Samsung W20 5G özellikleri
W20 5G, Güney Koreli teknoloji devi Samsung‘un ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold‘un Çin versiyonu olarak tanımlanabilir. İki telefon arasındaki en büyük farklar işlemci ve 5G modem tarafında. Snapdragon 855’li Galaxy Fold’un aksine Samsung W20‘de Snapdragon 855+ işlemcisine yer veriliyor.
Akıllı telefonun Dynamic AMOLED ana ekranı 7.3 inç, dıştaki küçük Super AMOLED ikinci ekran ise 4.6 inç boyutunda. 12 GB RAM ve 512 GB dahili hafızalı telefonun bataryası ise 4,235 mAh büyüklüğünde.
Sadece beyaz renkle satışa sunulacak olan cihazın çıkış tarihi ve fiyatı henüz netleşmedi. Samsung‘un Çin pazarına özel ürettiği W serisinin yeni üyesi W20 5G, ülkede China Telecom aracılığıyla satılacak.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Redmi Note 8 Pro’nun 258 GB’lık versiyonu tanıtıldı!
Xiaomi Redmi Note 8, bu yılın yaz ayında Çin’de yapılan bir lansmanla birlikte kullanıcıların karşısına çıkmıştı.
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Xiaomi bugün Redmi Note 8 Pro’nun yeni bir versiyonun tanıtımını yaptı. Türkiye’de de satışı geçtiğimiz ay itibariyle başlayan cihaz için en çok 128 GB’lık bir depolama modeli sunuluyordu. Şimdi ise firma Çin’de yayınladığı basın bülteniyle birlikte Redmi serisi akıllı telefonun 256 GB’lık bir modelini de piyasaya süreceğini açıkladı.
Yeşim taşı yeşili, fritillaria beyaz, elektro-optik kül olmak üzere üç ayrı renk ile satışa çıkacak daha yüksek kapasiteye sahip modelin görsellerini üst taraftan görebilirsiniz. Yeni hafıza seçeneği şu an için sadece Çin’de bulunacak. Fiyatının ise 8/128GB’lık modele (256 dolar) göre 15 dolar daha fazla olması planlanıyor.
Belki ileriki tarihlerde, uluslararası piyasada da Redmi Note 8 Pro’nun yeni modelinin lansmanına tanık oluruz. Henüz, firma tarafında herhangi bir detay paylaşılmadı. Akıllı telefonda 64 megapiksel çözünürlüğe sahip dörtlü kamera kurulumu, 6.53 inç FHD+ ekran, 4,500 mAh batarya kapasitesi, iki tarafı da Gorilla Glass 5 tarafından korunan cam yüzey bulunuyor.