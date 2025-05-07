Bayraktar TB2T-AI SİHA, geliştirilmiş yapay zeka teknolojisi ve güçlü turbo motor altyapısıyla dikkat çeken bir başarıya daha imza attı. Türkiye’nin milli savunma sanayiinin gururu olan Bayraktar TB2T-AI SİHA, gerçekleştirdiği son uçuşta 37.096 feet irtifaya ulaşarak kendi rekorunu tazeledi.

Bayraktar TB2T-AI SİHA özellikleri neler? Yeni rekoru ve teknik detaylar

Baykar tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar TB2T-AI SİHA, test uçuşlarında ulaştığı 37.096 feet yüksekliğiyle daha önceki 30.318 feet’lik performansını geride bıraktı. Turbo motor sayesinde çok daha kısa sürede yüksek irtifaya ulaşan Bayraktar SİHA, bu özelliğiyle hava hakimiyeti açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

Bayraktar TB2T-AI SİHA, 160 knot yani yaklaşık 300 km/s hıza ulaşarak yüksek hızla görev yapma kapasitesini de kanıtladı. Bu hız, muharebe sahasında etkinlik ve tepki süresi açısından kritik önem taşıyor. Artırılmış faydalı yük kapasitesi ile daha uzun görev süreleri için optimize edilen sistem, yüksek irtifa performansı ile fark yaratıyor.

Geliştirilen yeni nesil 3 adet yapay zeka destekli bilgisayar, Bayraktar TB2T-AI SİHA’ya otonom uçuş ve görsel navigasyon gibi yetenekler kazandırdı. Arazi referanslı sistemler, karmaşık elektronik harp ortamlarında bile etkili yön bulma ve hedef tanıma işlevlerini yerine getiriyor. Bayraktar SİHA, otomatik iniş-kalkış ve rota optimizasyonu ile tam otonom görev icra edebiliyor.

Olası acil durumlarda, yapay zeka destekli güvenli geri dönüş sistemi, Bayraktar SİHA’nın operasyona devamlılığını garanti altına alıyor. Bu yönüyle sadece askeri değil, afet ve arama kurtarma operasyonları gibi sivil görevlerde de etkin şekilde kullanılabiliyor.

Aralık 2024 itibarıyla 1 milyon saatlik uçuş süresini geçen Bayraktar TB2T-AI SİHA, dünya genelinde birçok ülkenin envanterine girerek Türkiye’nin savunma ihracatındaki gücünü artırdı. NATO ve AB ülkeleriyle yapılan anlaşmalar sayesinde global ölçekte daha da güçlenen bir yapıya kavuştu.

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